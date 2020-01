As características do signo de Libra, o mais cheiroso do zodíaco

Depois de uma temporada interminável em Virgem, os ventos estão mudando e o Sol, finalmente, entrou em Libra. Para comemorar essa transformação nos ares, o episódio do Bem Bruxonas é especial e inteiramente dedicado ao signo mais político do zodíaco.

E, como é uma ocasião especial, Ligia Helena, Lucas Castilho e Masumi Suginoshita recebem para o bate-papo uma libriana bem raiz: a Bárbara dos Anjos Lima, editora da revista “Claudia” e estrela dos podcasts “Estamos Bem” e “Podcast é a Mãe!”.

Na conversa, a gente discute as melhores qualidades de Libra, como a facilidade para se relacionar com os outros e o talento nato para as coisas belas e, claro, rola aquela zoadinha básica de sempre nos defeitos, dizem que as librianas são as mais atrasadas do mundo…

No segundo bloco, é tudo sobre o Céu da Semana! No dia 28, por exemplo, a Lua Nova também entra no signo de Libra e pede para todo mundo dar uma renovada nos acordos. É momento de ficar atenta às parcerias e em como elas podem levar você ainda mais longe. Rolam até dicas para potencializar essa fase promissora.

Por fim, é hora de ler as cartinhas responder todas as dúvidas dos ouvintes e, como tudo no episódio foi especial para o signo de Libra, todas as perguntas tiveram essa temática. Será que a sua foi a escolhida?

Aliás, quer ter sua pergunta respondida no ar? Então mande um e-mail para bembruxonas@gmail.com que você corre esse risco.

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!