Looks de Virgem: 10 visuais perfeitos para o signo

Poucas mulheres são tão exigentes quanto as virginianas. Inteligentes, metódicas e perfeccionistas, quem é do signo de Virgem sente, reflete e arquiteta tudo antes de tomar uma decisão ou qualquer atitude. Isso, felizmente, aparece em suas roupas ‒ já pensou perder a maravilha de uma produção toda trabalhada?

“Como todo signo de terra, Virgem atua na área da estabilidade, com pés firmes nos chãos e desejo de segurança. Pessoas que nasceram entre 23 de agosto e 22 de junho, nesse sentido, agem mais com base na razão do que na emoção”, explica a astróloga Laura de Souza.

As cores de Virgem

Todo bom virginiano é valorizado por cores que remetem ao natural, como o verde e o marrom, segundo a especialista. “Além deles, o rosa, roxo e azul também são opções interessantes para o signo”, diz ela.

Virginianas são sempre discretas?

É comum que as pessoas imaginem um visual de Virgem completamente certinho, regado a roupas clássicas, tradicionais e elegantes. Mas nem sempre é assim: na verdade, elas adoram um look que valorize o corpo, com recortes e fendas, explica a astróloga, mas que não abandone essa imagem sóbria, é claro.

Elegância que nunca acaba

A sofisticação naturalmente está presente entre as mulheres desse signo, e não poderia ser diferente. “Elas amam um look impecável, completamente elegante, que não apague suas verdadeiras belezas, mas sim que as valorize.”

Inspirações de looks para Virgem