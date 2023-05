Looks de Leão: 12 visuais perfeitos para o signo

Iluminadas pelo Sol, as mulheres do signo de Leão prezam pela aparência, amam se cuidar e sempre estão impecáveis. Não à toa possuem a fama de vaidosas, chamativas e belas – isso, é claro, quando estão verdadeiramente conectadas com seu mais íntimo. Com uma beleza tão marcante, não poderíamos deixar de trazer os looks que mais combinam com o signo.

Antes de mais nada, uma breve contextualização: “Leão é o quinto signo do zodíaco, representado pelo animal que lhe dá o nome, com características de liderança natural, confiança e generosidade. Também tem um brilho próprio e gosta de chamar a atenção. Aliás, adora receber elogios”, diz o astrólogo Breno Pereira (@breno.astrology).

Cores

As cores frequentemente associadas aos leoninos são o dourado, amarelo e laranja, segundo o especialista. “Esses tons representam o Sol, que é o regente do signo de Leão. Além disso, o dourado e o amarelo são considerados cores brilhantes e vibrantes, que combinam com a natureza extrovertida e radiante dessas pessoas.”

O estilo de Leão

Leoninas preferem o destaque ao invés de passarem despercebidas. “Elas são naturalmente extrovertidas e gostam de ser o centro das atenções, sendo sociáveis, expressivas e gostando de reconhecimento, o que também aparece em seus looks”, explica o profissional.

Criatividade + Elegância

“Tanto a criatividade quanto a elegância podem ser características presentes nas pessoas de Leão, mas isso varia de indivíduo para indivíduo. Alguns podem ser especialmente criativos, mostrando talento em áreas artísticas, enquanto outros podem se destacar pela elegância e sofisticação em seu estilo pessoal e em sua abordagem geral da vida”, afirma Breno.

Novidade

As leoninas normalmente têm uma mentalidade mais voltada para o novo, de acordo com ele. “Eles gostam de aventuras e desafios emocionantes. Podem, inclusive, ficar animadas com ideias inovadoras e experiências emocionantes. Embora apreciem as tradições que valorizam, tendem a ser mais abertas a novas perspectivas e mudanças do que apegadas a formas de fazer as coisas no passado”, termina o astrólogo.

Continua após a publicidade

Inspirações de looks para Leão