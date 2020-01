As qualidades e os defeitos do festeiro signo de Sagitário

Adeus, temporada sombria e surpreendente de Escorpião! Depois dessa tempestade (não foi fácil, gente!), a partir do dia 22, o Sol finalmente entra no signo de Sagitário, para dar aquela desanuviada em tanta profundidade.

Como este episódio do Bem Bruxonas é festivo, Ligia Helena, Lucas Castilho, e Masumi Suginoshita recebem para o bate-papo o sagitariano raiz: Alvaro Leme, Diretor de conteúdo da Versatille, criador do CanAlvaro, e apresentador do podcast Debates Inúteis.

Signo dos mais divertidos, Sagitário não apenas traz a festa, ele é a festa! Curiosos, eles são aquele tipo de pessoa que topa tudo, não recusa um convite e certamente vai alegrar quem precisa ser alegrado.

Dá o play para saber mais!

No segundo bloco, é hora de saber como será o Céu da Semana. A partir do dia 19, a Lua fica minguante em Leão e deve ser a confirmação de que, mesmo quando tudo dá errado, tudo pode dar certo. Tempos melhores virão.

Por fim, rola aquele momentinho de responder as dúvidas das ouvintes. Se você tiver alguma questão, é só mandá-la para bembruxonas@gmail.com (de preferência, mande o seu mapa astral também!).

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!