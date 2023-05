Looks de Gêmeos: 12 visuais perfeitos para o signo

Ou você ama, ou você odeia! As regidas por Gêmeos contam com sua mente inventiva, capacidade de comunicação e agilidade para viver. Por natureza, geminianas são determinadas e sempre estão em busca de mais: seja conhecimento, desafio, relacionamento ou até mesmo dinheiro. Quando conectadas com sua essência, refletem isso tudo em seus looks.

“Gêmeos é regido por Mercúrio, trazendo a habilidade de raciocínio rápido, curiosidade e o desejo por liberdade aos nascidos entre 21 de maio e 20 de junho”, segundo a astróloga Laura de Souza. Com tanta ousadia, é impossível esquecer deles quando o assunto é moda. Então, vem com a gente para descobrir como é esse signo no mundo fashion.

A cor de Gêmeos

Geminianas são flexíveis e mutáveis, por isso não há só uma cor que as represente. No entanto, é o amarelo que mais se conecta com o signo, segundo a especialista. “Não necessariamente a peça é inteira da mesma cor, afinal eles amam estampas e materiais diferentes.”

O estilo de Gêmeos

Pessoas de Gêmeos preferem um estilo mais jovem, sendo mais ousados e optando por frases nas camisetas, adereços diferentes e tons vibrantes, diz Laura. Nem sempre se vestem assim, afinal conseguem se adaptar a diferentes ocasiões sem problemas. “Amam saias e calças, além de gostarem do conforto.”

Sempre atualizada

Não é difícil imaginar que elas preferem o novo. Seja com uma tendência atual ou até mesmo com algo que ninguém nunca vestiu, as geminianas não têm medo de ousar!

Inspirações de looks para Gêmeos