Horóscopo semanal de 05 a 11 de setembro: Avalanche à vista

Com a Lua na fase minguante transitando nos signos de Virgem, Libra e Escorpião, podemos esperar uma semana pra lá de intensa. Vênus, a Deusa do Amor, passa a transitar no signo de Escorpião, o que pode colocar os relacionamentos em xeque. Esteja atenta, pois essa semana tende a:

1- Fazer você se expressar e agir de forma pontual, cirúrgica em relação ao que não está bom na sua vida. Não há mais espaço para a hipocrisia (eu finjo que faço algo e você finge que está vendo eu fazer, por exemplo). Você tende a dar um basta em algo ou alguém de forma certeira para virar a página. É como se algo chegasse ao seu limite. Não estranhe, a energia é de encerramento de ciclos. Você pode facilitar ou complicar esse processo…

2- Deus não une pessoas, une propósitos, e isso tende a ficar escancarado com Vênus passando a transitar em Escorpião (principalmente quando a Lua também passa por esse signo). Pode acontecer algo que mexa muito com você, tal como: a morte de algo ou alguém, a descoberta de uma mentira, a volta do passado para o presente (por não estar resolvido)… Ótimo momento para olhar sua relação e identificar o motivo de estar nela. Aparentemente a resposta mais óbvia deve ser: amor. Te pergunto: será?

3- Aproveite para cuidar da sua saúde: dê os limites necessários, evite fugir de decisões que somente você pode tomar. Toda verdade chega com a intenção de te libertar e levar para o próximo nível. Busque ajuda se não conseguir solucionar seus problemas sozinha, ok? Não é feio pedir ajuda…

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

É hora de não apenas agir, mas agir na direção certa, sem impetuosidade e sim critérios. Pare e reflita: o que você quer para si nos próximos meses ou anos? Algo dentro de você pede mudanças. Aceitar facilitará todo o processo. Esteja atenta a sua saúde, evite abusar de alimentos pré-prontos ou muito gordurosos. Um detox cairia muito bem.

Touro

A semana pode trazer a armadilha de deixar passar uma oportunidade por ser cauteloso demais. Pensar demais impede você de ser ágil. Algumas vezes o que se precisa é justamente entrar em campo, fazer e ajustar a rota no decorrer do caminho. Se for para se arrepender, que seja de algo que tenha sido feito e não o contrário. Topa se arriscar?

Gêmeos

Os astros continuam favorecendo sua capacidade de olhar os detalhes, de planejar e criar estratégias para alcançar o que deseja. Aproveite e tire um tempo para colocar no papel suas ideias. Busque parcerias que ajudem você a concretizar seus sonhos. Os relacionamentos pedem sua atenção. Permita que suas emoções venham à tona, elas fazem parte de quem você é.

Câncer

A semana pede atenção para sua saúde, em especial a sua alimentação. Procure ser mais criteriosa sobre onde e o que tem comido. Algumas vezes o que o nosso corpo precisa é de comida de verdade, um belo arroz com feijão por exemplo, para poder funcionar normalmente. Esteja atenta, pois um ciclo pede para ser encerrado. Faça o que for preciso.

Leão

Os astros pedem mais diplomacia e atenção aos acordos feitos, para que eles sejam devidamente honrados. Você tende a ser mais criteriosa do que nunca a respeito de formar parcerias. Siga sua intuição, observe o comportamento das pessoas. A incoerência pode tirar você do sério. Respire fundo, tenha paciência e alinhe expectativas para evitar problemas.

Virgem

Muito cuidado para que suas características naturais não fiquem exageradas e tragam problemas como excesso de críticas e julgamentos, afastando as pessoas de você. O momento está propício para corrigir rotas, identificar pontos falhos que possam ser ajustados e, assim, você chegar onde deseja. Permita-se viver suas fantasias a dois.

Libra

Vênus, a Deusa do Amor, e seu planeta regente passam a transitar no signo de Escorpião, o que tende a colocar os relacionamentos em xeque. Situações não resolvidas podem retornar com força, pedindo sua atenção. Não deixe para depois o que pode ser feito hoje. Entenda que tudo na vida tem limites. Cuide de si mesma com a dedicação que dá aos outros.

Escorpião

Relacionamentos são atraídos pelo ímã que há em cada um de nós. Se estão harmônicos, são um reflexo nosso. O inverso também. A semana tende a fazer você ver com clareza o que é preciso deixar para trás. Caso relute em fazer isso, a verdade pode chegar sem pedir licença, escancarando fatos que não darão margem às dúvidas sobre o que é preciso ser feito. É hora de agir.

Sagitário

Autoconhecimento é a chave para crescer como pessoa. Você está sendo chamada a ir além. Que tal buscar ajuda para olhar aquelas situações que se repetem? Colocar um ponto final naquilo que tem dado uma segunda chance e não tem mostrado indícios de que vai melhorar? Subir de nível é um ato de fé e entrega. Solte o passado e siga em frente.

Capricórnio

O universo conspira a favor de quem faz sua parte e age apesar das dúvidas, de quem reconhece que a vida é mais do que somente trabalho, metas e reconhecimento. É hora de olhar com carinho para si mesma e se perguntar: o que de fato me faz feliz? Separe projeções e pense por si… Vá atrás daquilo que você merece. Combinado?

Aquário

Suas ideias precisam ser concretizadas e, para que isso aconteça, planejar e desenvolver estratégias sobre como e com quem executar são ações necessárias. Muitas portas estão por se abrir, basta você querer ir além. Esteja atenta às pessoas que estão ao seu redor, pois alguma delas pode revelar algo que te surpreenda (tanto positivamente quanto negativamente).

Peixes

Semana que pede limites. É hora de dizer não para aquilo que não faz mais sentido para seu estilo de vida atual. Soltar o passado e seguir em frente. Sua saúde pede atenção: como está sua alimentação? Está cuidando de si mesma? Que tal uma massagem? Se permita ser cuidada. Ótimo momento para estar a dois e mergulhar no autoconhecimento.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br