Sábado, 31, terá Lua Azul em Touro. Veja o que é e como afeta você

Atualizado em 28 out 2020, 10h24 - Publicado em 28 out 2020, 10h23

Por Da Redação - Atualizado em 28 out 2020, 10h24 - Publicado em 28 out 2020, 10h23

Fenômeno astronômico raro, a Lua Azul acontece quando um mesmo mês tem duas luas cheias. É um evento incomum porque só ocorre apenas a cada dois anos e meio. A última vez que ocorreram duas luas cheias em um mesmo em março de 2018, no primeiro e no último dia daquele mês.

Neste mês de outubro, a Lua Azul – que de azul só tem o nome mesmo já que no céu ela vai brilhar prateada – volta a ocorrer. Isso porque já tivemos a lua cheia no começo do mês e ela se repete agora no último dia, justamente o dia em que muitos países celebram o Dia das Bruxas.

Luas Azuis só são possíveis em meses com 31 dias com lua cheia prévia no primeiro ou no segundo dia. Isso acontece porque o ciclo lunar se repete a cada 29,5 dias. Por conta da necessidade destas duas ocorrências, a próxima Lua Azul só vai ocorrer em 2023.

Saindo da astronomia e passando agora para a astrologia, vale destacar que esta Lua Azul será no signo de Touro. Nesta semana, nós publicamos o GUIA DA LUA, que você pode verificar como cada fase da lua em cada um dos 12 signos afeta a sua vida no que fiz respeito a disposição, humor e respostas emocionais. Entrar em sintonia com esse astro mutante é o melhor jeito de usar essas influências a seu favor.

Lua cheia em Touro, segundo o nosso guia, é tempo de colheita e celebração das conquistas. O momento é propício para guardar dinheiro e ideal para quem deseja se comprometer em namoro ou até casamento.

Touro, o signo amante dos prazeres materiais, aliado à expressão máxima da Lua aumenta os sentidos. Com a sensibilidade em alta, o sábado pode ser excelente para desfrutar de uma boa comida ou apostar em tratamentos de beleza, massagens, banhos mais demorados e perfumes. Que tal marcar na sua agenda um momento para se dedicar ao autocuidado? O dia também é ótimo para embelezar sua casa com flores!