Horóscopo do dia (10/09): as previsões para cada signo nesta terça

O que os astros reservam para esta terça-feira (10)? A astróloga Vivi Pettersen traz as previsões astrológicas para cada signo. O dia será marcado por desafios emocionais, exigindo cautela nas decisões. A Lua em Vênus, por outro lado, exerce uma influência positiva nos setores financeiro e emocional, mas é importante não ser impulsivo nem exagerar. Veja a previsão completa:

Horóscopo do dia (10/09) para os 12 signos do zodíaco

Áries: A Lua traça uma tensão em seu setor emocional, fazendo com que algumas escolhas fiquem para depois. Não é momento de decidir nada agora, pois há grandes chances de fazer algo por impulso. Mantenha o equilíbrio e a paciência.

Touro: A comunicação pode sofrer algumas falhas no dia de hoje, exigindo que você mantenha o controle. Cuidado com exageros para que não se arrependa depois. No trabalho, uma parceria pode trazer aspectos e resultados positivos para um plano ou projeto.

Gêmeos: Hoje, você pode ficar mais focada com alguns planos para o futuro, já que projetos e novas ideias tendem a trazer respostas – mas, cautela com os pensamentos intrusivos e com o excesso de ansiedade. Os relacionamentos passam por renovação, mantenha o foco e não exagere nas emoções.

Câncer: Com Vênus e a Lua traçando bons aspectos, você se prepara para um dia de bons encaminhamentos e parcerias de sucesso. A criatividade se faz presente, assim como amigos e colegas que contribuem bastante. Assuntos domésticos podem entrar na lista de prioridades, mas com resultados positivos.

Leão: A Lua no setor mais positivo do seu Mapa promete um dia de criatividade e alegria, além de oportunidades que chegam trazendo renovação e reconhecimento. Concentre seu foco em dar andamento no que precisa, pois a tendência é que você seja requisitada para resolver questões de terceiros. Tenha cautela com as concessões.

Virgem: A Lua em bom aspecto com Vênus direciona todas as energias positivas para seu lado material e financeiro. É hora de fazer algumas escolhas, mas sem exagerar – tenha o comprometimento já conhecido com seus objetivos, mas abra espaço para o novo também.

Libra: A Lua em parceria com Vênus, em seu signo, transmuta toda e qualquer possibilidade de desafios e impedimentos. É um excelente dia para colocar as coisas nos lugares, visando novos rumos de vida. Aproveite para abordar questões de expansão de vida e crescimento.

Escorpião: Vênus e a Lua beneficiam diretamente seu setor financeiro, deixando as possibilidades chegarem até você. Parceria romântica ou mesmo de amigos pode gerar novidades profissionais. Fique atenta com as oportunidades que surgem.

Sagitário: A Lua Nova ainda em seu signo traz mais sinais e sincronicidades no dia de hoje. Tudo isso para te lembrar que certos pedidos estão sendo atendidos – mas, tenha muita cautela com o pessimismo e com a falta de energia. Amigos e conhecidos podem ser a cereja do bolo desse dia, aproveite!

Capricórnio: A carreira traz um gosto especial de sucesso hoje. Contudo, tenha cautela com seus processos emocionais, para que algumas coisas não saiam do controle e coloque tudo a perder. Não exagere em querer resolver tudo de uma vez, respeite o seu momento.

Aquário: A Lua traz harmonia com Vênus e garante um dia de expansão e crescimento. Você pode sentir as coisas um pouco agitadas, sendo requisitada por muitas situações, mas mantenha o equilíbrio e a organização. Uma novidade no setor amoroso pode trazer mais sorrisos e alegrias.

Peixes: Questões familiares e domésticas tendem a ter mais atenção hoje. Por isso, mantenha o equilíbrio e a paciência para que as coisas se solucionem. Uma questão há muito tempo esperada por você pode abrir caminhos importantes no trabalho. Só não se esqueça de aproveitar a fase da Lua e se abrir para coisas novas.

Não se esqueça de conferir o horóscopo da semana e as previsões para o mês de setembro.

