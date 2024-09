Horóscopo do dia (05/09): as previsões para cada signo nesta quinta-feira

O que será que os astros reservam para esta quinta-feira (05)? A seguir, a astróloga Vivi Pettersen detalha o que cada signo pode esperar do dia de hoje. Os destaques ficam para Gêmeos e Virgem, que devem se beneficiar de ótimas energias nas próximas horas. Ao mesmo tempo, se você for taurina ou canceriana, cuidado: atitudes impulsivas ou baseadas puramente nas emoções podem te prejudicar. Ficou curiosa, né?

A seguir, você confere a previsão completa:

Horóscopo do dia (05/09) para os 12 signos do zodíaco

Áries: A Lua segue Nova pelo seu setor de relacionamentos e promete um dia focado nas questões sentimentais. Marte em Câncer dá luz a assuntos familiares e que precisam de organização e novas estruturas.

Touro: Urano retrógrado em seu signo traz o alerta para algumas atitudes impulsivas e imprevistos que podem acontecer. Considere outras alternativas antes de fazer escolhas, mantenha a mente livre sem se limitar. Talvez, o que você esteja buscando está onde você não está vendo.

Gêmeos: Com a Lua unida a Vênus no setor mais positivo do seu Mapa Astral, o dia fica repleto de energia positiva para investir em romances e conquistas. Use a criatividade ao seu favor e não esqueça do seu autocuidado. A quinta-feira, promete algumas boas emoções.

Câncer: Com a chegada de Marte em seu signo, você vai sentir uma energia de determinação e impulso, mas cuidado com o seu lado emocional e o passado, que podem engatilhar circunstâncias diferentes e sentimentais demais. No trabalho, use a sua intuição para resolver conflitos.

Leão: Mercúrio ainda em seu signo promove agilidade e dinamismo em tudo que você fizer. Conte com relações e parcerias para colocar algo em prática no trabalho. Com Marte em seu setor emocional, analise bem o que estiver sentindo para que não deixe virar uma bola de neve de sentimentos. Libere, mas se mantenha no momento presente.

Virgem: O Sol reina em seu signo promovendo novidades e energias favoráveis de serem sentidas. Aproveite o momento para renovar o círculo social e os contatos, pois há chances de se dar muito bem com pessoas novas. A Lua em seu setor financeiro beneficia os ganhos e novos investimentos.

Libra: A Lua se une a Vênus em seu signo e promove um dia interessante, de autoestima elevada e de ótimas sensações. Contudo, algumas questões emocionais podem chegar de mansinho e você pode sentir questões do passado com certa intensidade. Utilize as good vibes de hoje para promover encontros e se distrair.

Escorpião: Com a Lua Nova iluminando seu setor emocional, você tende a passar a quinta-feira um pouco mais reclusa e fechada. Suas emoções vão falar mais alto e isso pode trazer grandes insights sobre seus processos sentimentais. Não foque no desafio, acolha o que sente e tenha sabedoria ao agir.

Sagitário: Marte impulsiona algumas mudanças em sua vida, o que te traz mais atitude e determinação, sobretudo com assuntos emocionais. Contudo, Júpiter em seu setor de relações impulsiona você a seguir seus instintos e agir em prol de seus objetivos, deixando claro o que deseja. Não prolongue relações que não lhe servem mais.

Capricórnio: Com Plutão de volta ao seu signo, você sente as energias um pouco mais densas, mas é efeito do grande peso energético que o planeta oferece no momento. Essa é a oportunidade que você precisa para rever sua vida e traçar novos planos e diretrizes para seus objetivos. Não tenha medo de arriscar e mudar.

Aquário: Com a Lua em seu setor de expansão e crescimento, você promove novos caminhos através de contatos e networking que vão te ajudar em seu trabalho. Não se esqueça que a espiritualidade te acompanha nessa jornada, dê espaço para o acaso também. Há possibilidades de bons encontros em eventos e comemorações.

Peixes: Com o Sol brilhando em seu setor de relacionamentos, você tem a oportunidade de rever algumas questões importantes e vivenciar coisas novas também. Pratique o desapego de ideias e vivências antigas, se quiser investir em uma nova relação.

