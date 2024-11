Horóscopo de Novembro: Lua Nova em Escorpião ativa emoções profundas

Novembro chega com energias que fazem jus ao que foi 2024! Logo no dia 1º, uma Lua Nova em Escorpião ativa nossas emoções mais profundas e garante oportunidades e possibilidades baseadas nas transformações vivenciadas nos últimos meses. Antes de saber mais detalhes, confira o horóscopo geral e de cada signo a seguir!

O que esperar do começo de novembro?

Dia 2 é a vez de Mercúrio, o planeta da comunicação e da rotina, chegar no signo de Sagitário promovendo um destaque nos assuntos de estudos, autoconhecimento e tudo aquilo que expande o nosso poder pessoal e profissional.

Dia 4, quando Marte entra em Leão, estaremos com uma dose extra de coragem — ótima para dar andamento em tudo que anda travado. É um momento de energia alta, magnética, no qual vida profissional e pessoal ganham uma nova frequência e vibração. Cuidado, porém, para não transformar essa energia em impulsividade. Pense antes de agir.

Dia 11 traz seriedade para as relações

No dia 11, Vênus chega em Capricórnio trazendo mais seriedade às relações. No trabalho, teremos a oportunidade de aproximar projetos e ideias aos nossos propósitos de vida.

Mudanças acontecem no dia 15

Dia 15, com o Sol em Escorpião e a Lua Cheia em Touro, os astros vão dar aquele empurrãozinho em direção a mudanças emocionais. Novos hábitos, padrões e crenças estão chegando, substituindo velhas sensações, medos e sentimentos. O período pede mais acolhimento e paciência consigo mesma.

Encerramentos acontecem no dia 19

Já no dia 19, acontece um momento esperado pela Astrologia: a entrada permanente e definitiva de Plutão — o planeta da “morte”, dos encerramentos e da transformação — em Aquário, onde ficará pelos próximos 20 anos.

Após 15 anos em Capricórnio, é chegado o momento de nos abrirmos para o novo, para a quebra de paradigmas — tanto na vida pessoal, quanto no mundo. Por isso, estejamos abertas a vivenciar coisas que jamais pensamos antes.

Como será o final de novembro?

No dia 21, o Sol chega em Sagitário e traz mais leveza, com um ar de coragem e determinação. Porém nada dura para sempre, né?

No finalzinho do mês, dia 25, Mercúrio inicia seu último movimento retrógrado do ano, em Sagitário, alertando, sobretudo, a comunicação e incomodando diretamente alguns planos. Por isso, é hora de olhar a vida com olhos de turista, que enxerga beleza onde a maioria só vê rotina. Aproveite essa chance!

Horóscopo do mês de outubro para cada signo

Escorpião – 23/10 a 21/11

Novembro chega com intensidade e profundidade, além de encaminhamentos importantes para a sua vida. Prepare-se para mudanças! Plutão vai ajudar a resolver pendências e transformar questões domésticas e familiares. Mercúrio fica retrógrado bem no seu setor financeiro e, infelizmente, traz alerta para atrasos e imprevistos em ganhos e trabalhos.

Sagitário 22/11 a 21/12

Prepare-se para se desafiar este mês! Logo de início, você terá a oportunidade de melhorar seu lado emocional. Vênus traz boas notícias nas finanças, aproximando o dinheiro do seu propósito de vida. Mercúrio fica retrógrado no seu signo no fim do mês, trazendo alertas na comunicação.

Capricórnio 22/12 a 21/1

É hora de revisar tudo o que for preciso antes de 2024 acabar. Vênus traz a renovação necessária e abre espaço para um olhar mais determinado e amoroso consigo mesma. Plutão chega iluminando suas finanças. Mercúrio retrógrado pede que processos emocionais do passado sejam resolvidos de vez.

Aquário 21/1 a 19/2

O mês começa com novidades na vida profissional, cheio de oportunidades de crescimento. Plutão entra no seu signo pelos próximos 20 anos e traz transformações profundas e significativas. Abra-se para elas. Marte em seus relacionamentos indica mais coragem para vivenciar o amor de forma verdadeira.

Peixes – 20/2 a 20/3

A Lua Nova do dia 1 carrega possibilidades de expansão. Plutão chegando em seu setor emocional traz mudanças importantes e intensas sobre o modo de vivenciar sentimentos e emoções dos piscianos. Mercúrio retrógrado pede atenção com o trabalho e com certos imprevistos. Paciência é a palavra-chave do momento.

Áries – 21/03 a 20/04

O mês começa com uma Lua Nova iluminando o setor de transformações dos arianos. Novidades positivas vêm por aí! Marte e Vênus dão o empurrão necessário para sua carreira ganhar reconhecimento. No final do mês, Mercúrio retrógrado causa imprevistos em viagens e assuntos ligados a estudos e treinamentos.

Touro – 21/04 a 20/05

Novembro começa brilhando no setor de relacionamentos, indicando novidades interessantes. Plutão entra de forma definitiva no seu setor de carreira, e você vai experimentar transformações profundas e intensas. Prepare-se para crescer! Mercúrio retrógrado no fim do mês estimula revisões no cotidiano.

Gêmeos – 21/05 a 20/06

A Lua vai abrir caminhos no trabalho dos geminianos, indicando um período de dinamismo. Com Vênus chegando, é hora de abraçar as mudanças com otimismo. Marte oferece energia de sobra e pode trazer reconhecimentos. Mercúrio retrógrado, contudo, desenterra questões passadas nos relacionamentos.

Câncer – 21/06 a 22/07

No começo do mês, os cancerianos vão receber sinais e insights poderosos para poder tomar decisões. Marte abre espaço para ganhos e investimentos. Vênus também promove mudanças significativas nos seus relacionamentos e na sua vida amorosa. Mercúrio retrógrado pode atrasar processos judiciais.

Leão – 23/07 a 22/08

O mês começa com novidades importantes no setor familiar e doméstico dos leoninos. Marte dá um impulso na confiança e no seu poder de decisão, mas cuidado: procure não ser impulsiva. A chegada definitiva de Plutão no seu mapa de relacionamentos pode intensificar e transformar as suas relações.

Virgem – 23/08 a 22/09

Novembro começa com decisões importantes para os virginianos. Vênus vai possibilitar mais maturidade e seriedade para lidar com questões importantes, mas fique tranquila: as mudanças serão para o melhor. No fim do mês, situações familiares entram em pauta. Prepare-se para grandes mudanças no trabalho.

Libra 23/09 a 22/10

A Lua Nova do primeiro dia vai favorecer a vida financeira dos librianos, com novidades e oportunidades. Plutão entra de forma definitiva no setor mais positivo do seu mapa e convida para novas sensações, com foco no autocuidado e autoestima. Lembre-se: algumas mudanças de paradigmas acontecem para o melhor.

