Mergulho Interno: horóscopo de julho

Estamos experimentando o Sol em Câncer. Num primeiro momento, ele fala sobre acolhimento, nutrição e pertencimento mais do que o estereótipo de #dramaqueen. É em Câncer que nós temos a possibilidade de acessar a vulnerabilidade e tê-la como parte de quem somos e do que buscamos constituir.

Julho ainda traz Marte em Áries fazendo um aspecto denso com Plutão em Capricórnio. Se no mês anterior os nervos estavam à flor da pele, é possível que neste não seja tão diferente. Os ânimos estarão exaltados justamente porque, ao acessarmos as nossas emoções, somos instigados a estabelecer limites. Cuidado com o excesso de controle e lembre-se de que ter poder não significa ser autoritário. Afinal, nem sempre a vida será do jeito que nós queremos. De qualquer forma, pode ser bom para quem está desacostumado a se ouvir e a tomar iniciativas, principalmente na carreira.

Júpiter também em Áries indica uma propensão a buscar aquilo que nos enche de vontade e que tenha profunda relação com essa autopercepção. Mudanças repentinas e de se jogar em novas áreas estão no radar.

Os afetos serão influenciados pela Vênus em Gêmeos. Caminhos flexíveis, busca por liberdade e maior conexão mental com o outro ajudam, inclusive, a não focar no apego. E para as que ainda estão nesse caminho, é preciso uma readaptação amorosa para não acabar caindo na rotina, que pode incomodar tanto você, quanto o outro.

No mais, será um mês agitado e significativo. Temos as águas de Câncer e, logo depois, o fogo de Leão, energias que se contrapõem entregando uma nuance que reconfigura nossa forma de sentir, pensar e agir. Pelo nível de autoconhecimento (e autodesconhecimento) que estamos acessando, podemos desenvolver um trajeto favorável. É sobre compreender o que está em nossas mãos e sustentar isso, e o que não, solta (com jeitinho e sem pressa).

Antes das previsões, um aviso: acredito que a astrologia deve ser utilizada como um meio de direcionamento e expansão do que pretendemos construir, sem o objetivo de determinar os caminhos. Sendo assim, cada recadinho que receber por aqui, guarda no coração, acolhe e assimila o que fizer sentido.

As questões que envolvem seu íntimo ficam bem marcantes, como se você já não fosse introspectiva por natureza, né? Neste caso, é como um chamado para se conectar ao que te mantém com os pés no chão. Fique de olho porque a família pode ser um ponto de conforto… até a página dois. Será importante estabelecer limites para fazer o que acredita acontecer.

Leão – 22/7 a 22/8

A diversão vem com tudo, até porque esse também é o mês de vocês. Aproveitem o período em que a criatividade estará presente para colocar objetivos pessoais para funcionar, além do mais, é importante que se envolvam em situações que lhes tragam satisfação e prazer, leoninas.

Virgem – 23/8 a 22/9

A rotina passa por um processo de reajuste, digamos assim, como se o trabalho, a vida cotidiana e tudo o mais precisassem de novos ares. Ares estes que não te façam sentir tão consumida. Elaborar espaços de tempo para o descanso será importante.

Gêmeos – 21/5 a 20/6

As geminianas recebem um brilhinho do universo em julho. Não deixem de aproveitar as oportunidades de comunicar aquilo que precisam, algo que precisa vir à tona. Inclusive, isso pode ajudar a atravessar medos e receios sobre a própria forma de expressão emocional que cada uma tem.

Continua após a publicidade

Touro – 21/4 a 20/5

Preste atenção nos gastos este mês e, se puder, busque mais informações e formas de lidar com o dinheiro na sua vida. Julho está voltado para os seus valores, em todos os âmbitos. Assim, é válido evitar o excesso de controle e pensar em cortar o que te faz se desvalorizar no seu próprio trajeto.

Áries -21/3 a 20/4

Os meses ainda serão agitados para os arianos, e julho não é diferente. Temos Marte em seu domicílio diurno, e Júpiter em Áries, o que significa que a altivez funcionará como um segundo nome. A necessidade profunda de fazer diferente e sair do lugar convencional vai pegar de jeito no período.

Capricórnio – 22/12 a 20/01

A vida profissional ganha protagonismo no período. Gostar ou não gostar do que está construindo não estará no âmbito da dúvida, pelo contrário. Você sabe o que está alicerçando e, de alguma forma, a vontade de crescer e a noção do que pode sustentar ficam em alta.

Aquário – 21/1 a 19/2

As questões sobre aqueles que te cercam ficam evidentes, não porque não goste mais dos amigos que tem, mas pela necessidade de renovação

e de amadurecimento. Afinal, ao reconhecer o seu valor, você também se reconhece e sabe quem gostaria de ter por perto.

Peixes – 20/2 a 20/3

Há toda uma subjetividade no ar, e a comunicação com o que está para além de nós está sendo ativada. O inconsciente não será apenas uma parte distante de você, mas algo que te forma, e essa habilidade de aprofundamento pode ganhar voz. Preserve-se!

Sagitário – 22/11 a 21/12

A expansão de quem se é e como você expressa isso para o mundo será preciosa demais neste mês. É possível que seja afetada pelo agito de Marte em Sagitário, o que deixa o tempo favorável para viagens e a captação de novos conhecimentos que, até então, você nem se dava conta.

Escorpião – 23/10 a 21/11

Lembre-se que estamos passando por uma grande influência do eclipse nos eixos Touro-Escorpião – o movimento de renascer das cinzas é real. A percepção sobre o que é do outro e o que é seu se torna extremamente relevante para que saia de lugares que não fazem mais sentido.

Libra – 23/9 a 22/10

As relações interpessoais ficam evidentes – como se isso já não fosse um causo para as librianas. Mas este tema vem para mostrar quem vocês são e como se relacionam com o outro, aprendendo a considerar o que gostam e dizendo alguns ‘nãos’. Então, deixe de lado a vontade de agradar!

*Pam Ribeiro: (@abruxapreta) é astróloga, taróloga e facilitadora em consciência erótica. Em CLAUDIA, traz um olhar do autoconhecimento para as previsões do mês.