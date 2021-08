Horóscopo semanal de 22 a 28 de agosto: Não deixe seus medos te dominarem!

A semana começa com a Lua na fase Cheia nos signos de Peixes, Áries e Touro. O alerta principal é para cuidarmos da nossa energia, que é nosso grande cartão de visitas e revela se podemos ou não confiar em alguém. Muito cuidado com o que sentir, não subestime a capacidade de interferência dessas vibrações.

Outro alerta importante é para cuidarmos com a impaciência, que poderá surgir com força dentro dos relacionamentos, atrapalhando o trabalho e até mesmo podendo fazer você se precipitar no trânsito. Cuidado. Pense antes de agir. Se mexa, gaste essa energia em exercícios físicos. Esse será um grande aliado nos próximos dias.

Mais para o final da semana, você pode passar a perceber que está mais tolerante – dependendo da situação, até demais. Difícil não notar a lição para todos nós buscarmos o meio-termo. Esteja atenta: nem tanto o céu e nem tanto a terra, busque o equilíbrio entre agir e descansar, dizer tudo e não dizer nada, aceitar o que não deveria e ser autoritária…

O Sol ilumina os virginianos e derrama suas influências sobre todos os demais signos, nos influenciando a sermos mais criteriosos, observadores e coerentes. Ótimo período para cuidar da saúde e da rotina em tarefas diárias.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Sua energia pode oscilar entre estar no auge, com todo o pique, e passar por momentos estranhos, como se estivesse cansada, pesada, carregando o mundo nas costas. A semana pede cautela. Intensifique suas atividades físicas, observe como estão as pessoas ao seu redor e tome cuidado para não acabar defendendo quem nem pediu.

Touro

Sua lendária paciência pode ser abalada pelos astros nesta semana. Esteja preparada para se desconhecer e dar limites àquilo que há muito tempo tem tirado sua paz. Tudo estará propício para levar você a explodir. Cuidado para não se arrepender depois. Se afaste, tome um ar, descanse e depois volte a encarar o que precisa para tomar decisões.

Gêmeos

Você pode se sentir confusa no início da semana e hiperativa tanto mentalmente quanto fisicamente no decorrer dos dias. Dê vazão a essa energia: se exercite. Os astros pedem atitude. É hora de fazer acontecer, agir. O Sol passando a transitar em Virgem inspira a se organizar. Aproveite e coloque ordem no que estava parado ou inacabado.

Câncer

Sua sensibilidade estará mais potencializada no início da semana, por isso esteja atenta e reforce sua proteção energética. Do contrário, poderá sentir as emoções dos outros e acreditar serem suas, quando não são. Questões financeiras podem pedir sua atenção. Observe como tem lidado com seu dinheiro para não acabar gastando mais do que deveria.

Leão

Sua habilidade de ser diplomática será testada profundamente nesta semana. Pode se perceber mais irritada que o normal e, se não souber administrar essas emoções, pode se arrepender de uma atitude ou de uma fala. Como está sua rotina de exercícios físicos? E a sua alimentação? Está conseguindo descansar tanto quanto precisa? Dê limites e busque o equilíbrio.

Virgem

Continua após a publicidade

Faça uma lista de pendências e resolva uma a uma. O Sol, passando a transitar no seu signo, se alia à configuração dos astros para levar você a agir. Até você mesma pode se surpreender com sua proatividade. No início da semana pode se sentir mais sensível. Preste atenção ao que tem comido e aos lugares que tem frequentado, pois você pode captar a energia externa.

Libra

Você é naturalmente sensível e não suporta estar em lugares e com pessoas que estejam discutindo. Tome cuidado com a tendência que será reforçada pelos astros de se anular em nome da felicidade de alguém. Ouse se assumir e se posicionar. Tome cuidado com gastos excessivos e impulsivos. Observe quais projetos estão parados. Você terá aquela forcinha para destravá-los.

Escorpião

A verdade, por mais doída que seja, sempre mostra onde precisamos crescer, amadurecer. Aceitar é o primeiro passo para resolver qualquer coisa. Assumir que precisa de ajuda, dar bastas e seguir em frente são atitudes que irão aliviar seu coração. A semana pede atitudes que levem você ao que deseja. Você pode se surpreender positivamente consigo mesma ao mudar o rumo da sua vida.

Sagitário

Alerta total para o excesso de energia física que, se não for extravasada, pode tornar você mais irritada, impaciente e sincericida (sincera demais). Esteja atenta aos sinais que estão pairando ao seu redor. Você está sendo chamada para seguir em frente na sua evolução divina e isso pode acontecer com e através de pessoas, no trabalho, com mudanças… Fique atenta.

Capricórnio

Você pode se estranhar muito nesses próximos dias. Primeiro por se perceber mais sensível, o que não é muito a sua praia. Segundo, por não pensar muito e sim agir. As duas situações são providenciais para se colocar no lugar do outro e deslanchar alguns projetos que você poderia (teimosamente) estar freando. Hora de seguir em frente.

Aquário

Sua capacidade de ver além, aliada a sensibilidade, atitudes e necessidade de ir até o fim, tende a trazer uma infinidade de benefícios para você na vida pessoal e especialmente na área profissional. Nada do que está acontecendo é à toa. Tudo está interligado. Comece a conectar fatos e pessoas. Respeite as escolhas dos demais, mesmo que não as entenda.

Peixes

Nossos sentimentos são uma ferramenta divina que nos revela onde e com quem devemos soltar, desapegar, reconhecer em nós nossas fragilidades, aceitar o que não podemos mudar. Você pode se surpreender ao tomar decisões importantes, que estava ruminando há bastante tempo, esperando reunir todas as informações e sinais que precisava para cuidar também de si.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br