Horóscopo semanal de 15 a 21 de agosto: Mudanças à vista!

A semana com a Lua na fase Crescente nos signos de Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário ressalta os seguintes temas: sexo, segredos, liberdade, exercitar-se ao ar livre, estrutura de vida, pensar no futuro, amizades, estudo, vontade de viajar, trabalho, bater metas, oscilar entre querer estar em meio a pessoas e uma vontade de ficar sozinho. E você achando que os próximos dias seriam tranquilos… Pensa que acabou? Não! Tem mais.

Vênus passa a transitar no signo de Libra inspirando todos nós a valorizar a vida. Ser grato por estar vivo, esboçar seus sentimentos, buscar o equilíbrio nos relacionamentos, parar de brigar e até mesmo repaginar seu visual. Sua criatividade estará em alta, aproveite. Esteja atento aos seus gastos, pois eles podem ficar mais altos por causa disso.

Urano, planeta que representa a liberdade e a independência, entra em movimento retrógrado, o que pode provocar mudanças importantes. Mesmo que você não queira, é chegada a hora de ser corajoso. Enfrentar aquilo que está tirando sua paz há tanto tempo – ou que seja apenas um incômodo – pode se tornar insuportável.

A energia pede movimento, foco e criatividade para seguir em frente. Reúna-se com pessoas que possam contribuir e facilitar essa transição. Esteja atento ao ambiente de trabalho, pois algo precisará ser reformulado. Caso se perceba irritado, busque a atividade física como uma válvula de escape.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Alerta: pode se sentir ora com a energia de uma criança e ora como uma pessoa mais velha. Cuidado com os abusos. A semana pede para dançar conforme a música: se estiver com todo o pique, pode estudar, se exercitar, firmar novas parcerias… Do contrário, faça apenas o estritamente necessário, pois vai passar. Respeite seus limites ok?

Touro

É… Não adianta mais resistir. O universo está dando todos os sinais de que algo precisa ser mudado. Com o fato de Urano entrar em movimento retrógrado, isso fica bem forte. Agora, você sabendo disso, pode sair na frente. Como? Decidindo por você. Olhe a sua volta e veja tudo o que está parado, não resolvido, que deixou para outro dia, e tenha iniciativa para pôr um ponto final.

Gêmeos

A semana pede para aprender algo novo. Topa? Se aprimorar em alguma tarefa que exija uma habilidade que não seja o seu forte. Os astros incentivam a começar e terminar tarefas. Isso trará muita alegria e paz para seu coração. Aproveite o momento para colocar em dia seus exercícios físicos, conversar com aquele amigo que faz tempo que não vê…

Câncer

Você pode se estranhar nessa semana, pois os astros incentivarão você a pensar mais em si mesmo. Um desejo e anseio por liberdade pode surgir, fazendo você necessitar de espaço. Em alguns momentos pode se perceber mais focado e em outros mais distraído. Não deixe a impulsividade fazer você tomar uma decisão e se arrepender depois.

Leão

Seu senso de justiça estará muito apurado nesta semana. A sua lealdade pode ser revista em relação a algo ou alguém. O momento pede por mudanças e relutar não será uma boa ideia. Ótimo momento para o amor: que tal aquela aventura a dois? Saiba equilibrar momentos de lazer com trabalho. Quando foi a última vez que aprendeu algo novo?

Virgem

Continua após a publicidade

A semana pede para agir, entrar em campo, colocar projetos em andamento. Existem muitas ideias que podem estar paradas e é hora de colocar ao menos uma delas em movimento. O trabalho pede sua atenção. Esteja atento a demandas novas que poderão surgir pedindo agilidade na hora de executar. Faça o seu melhor com o que tem. Aperfeiçoe ao longo do caminho.

Libra

Seu planeta regente, Vênus, passa a transitar em seu próprio signo, o que pede para entrar em sintonia com a vida, apreciá-la, ver o lado bom nos relacionamentos, cuidar de si… Você tende a estar com um magnetismo maior. Aproveite. Que tal rever os amigos? Marcar aquela jantinha ou um café para rolar aquele bate-papo gostoso?

Escorpião

Conhecimento certo muda nossa vida. Se autoconhecer é tão essencial quanto o ar que respiramos. A semana pede atenção sobre si mesmo e sobre como os relacionamentos, pessoais ou profissionais, afloram aprendizados seus. O desafio é aceitar que nós somos o ímã para atrair o que acontece conosco. Algo fácil? Não. Porém, é necessário para você ser livre. Busque ajuda.

Sagitário

Aprender é algo vital para você. Os astros te convidam não apenas a se aprimorar e fazer algum curso, mas também a compartilhar e aplicar esse ensinamento no seu trabalho. Essa postura fará você se destacar entre seus colegas. Mais para o final da semana, uma vontade de sair e espairecer pode surgir. Se puder, se exercite ao ar livre, encontre os amigos…

Capricórnio

Mudar faz parte da vida e os astros estão pedindo isso nesse momento. Fazer diferente traz resultados novos. Para isso acontecer, invista em um treinamento de aperfeiçoamento em alguma técnica. Busque algo novo para implementar no seu trabalho. Converse com seu chefe e veja o que você pode fazer a mais para conquistar um aumento, uma promoção…

Aquário

A liberdade anda de mãos dadas com a organização. Sem uma vida estruturada, ela se torna temporária. Que tal se aventurar em aprender algo novo que ajude a chegar onde deseja? Os esforços serão recompensados. Amigos podem ajudar você. É chegada a hora de entender que nem sempre conseguimos fazer só o que queremos…

Peixes

Amor, trabalho, busca pela sua autonomia, aprender coisas novas, se permitir trilhar caminhos diferentes, ousar dizer não, assumir o comando da sua própria vida serão temas que estarão em pauta para você nesta semana. Muita coisa né? Vá com calma, sem pânico. Se for necessário, se afaste um pouco, fique sozinho e olhe de fora cada área da sua vida. Depois, volte e tome decisões.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br