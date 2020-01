Horóscopo da semana de 20/1 a 26/1: desejo por afeto vai bater forte

A semana começa com a entrada do sol no signo de aquário. É o momento de aproveitar as qualidades de aquário, como engajamento em questões sociais e, individualmente, em melhorias pessoais.

Ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado com a comunicação. Um tom diferente pode ser interpretado como movimento rude ou irritadiço.

No dia 22, 23 e 24, a Lua estará em Capricórnio junto com outros planetas. Ela enfatiza relações que faltam praticidade e disciplina. Na sequência, a gente tem que tomar cuidado com exageros e dramas, mas, por outro lado, também é o momento de ser objetivo e resolver pendências. Não se preocupe, caso a carência bata à porta: o desejo de demonstrar e receber afeto estará em evidência.

Espere um período para pensar de forma mais abrangente com fraternidade e amor ao próximo. Foco na espiritualidade e na capacidade meditativa. A vibe segue a mesma para o final de semana. Confira as previsões da astróloga Serena Salgado do Astrocentro.

Áries

Vontade de ter garra e energia para realizações. O ariano precisa tomar cuidado com os impulsos diante de desafios. A sociabilidade e vontade de estar entre amigos estará em alta! Pode haver vontade de testar coisas novas. Outro desejo será de compartilhar e receber afeto.

Touro

A lua junto com Marte incomoda um pouco. Podem surgir irritações irracionais e, por isso, é preciso ter cuidado para não ser pavio curto nem “explodir” sem motivos. O setor profissional vai pedir mudanças – não precisa ter medo de aceitar novas propostas ou topar atividades diferentes. Seja maleável com o que pode chegar, especialmente depois do dia 20.

Gêmeos

Situações antes turvas agora ficarão mais claras. O futuro ficará mais definido. Tome cuidado ao assumir impulsos e procure demonstrar afetividade. Pode aparecer uma vontade de ficar perto das pessoas em que se relaciona emocionalmente. Fique de olho na intuição, especialmente no que diz respeito às parcerias de trabalho.

Câncer

Será preciso pensar com frieza, estudar e trabalhar o autoconhecimento na próxima semana. Analise e faça terapia, se necessário, para acessar o que há de mais profundo. Perceba que há muita esperança e fé para se apegar. Pessoas boas podem se aproximar nesse momento.

Leão

A renovação está no horizonte. O sol ilumina o setor afetivo, trazendo à tona o que é preciso melhorar para que as relações fiquem mais equilibradas. O olhar para o parceiro será fundamental – isso significa que o ego deverá ficar de lado para ganhar o jogo não só nessa semana, mas neste mês. A criatividade estará em alta. Vale aproveitar!

Virgem

As virginianas precisarão trabalhar os desafios de forma prática e controlar a ansiedade. Será um desafio compreender que as respostas nem sempre chegam na hora em que se deseja. Mantenha o pé no chão para a cabeça não pirar. Desgastes familiares podem surgir no começo da semana.

Libra

Pode haver agito no começo da semana! Parcerias e projetos criativos devem surgir. Quem tem filhos pode sentir o clima mais harmônico, felizmente! Aliás, o desejo por paciência e tolerância estará em alta.

Escorpião

Os objetivos relacionados às finanças estarão no foco. Deve bater uma vontade de encontrar soluções a todo custo para problemas relacionados a dinheiro. Cuidado com a impulsividade e as decisões inconsequentes. Tente afastar a negatividade e os pensamentos pessimistas – prefira as soluções práticas.

Sagitário

Irritação e ansiedade podem surgir na segunda-feira, mas logo há de melhorar. Invista em leituras diferentes, passeios com grupos que não fazem parte da rotina. Bom momento para se matricular naqueles cursos e oficinas que estava adiando. Aproveite ainda para olhar com mais carinho para questões familiares do passado. É um ótimo período para perdoar e se reconciliar.

Capricórnio

Capricornianas estarão mais analíticas nas finanças. Com sabedoria, encontrarão novas formas de rever as questões relacionadas ao dinheiro para organizar as grandes conquistas que está almejando. Se possível, se dedique à espiritualidade.

Aquário

Mês de aniversário é sempre hora de refletir. Paciência para enfrentar o fim do inferno astral! Uma energia forte estará chegando, dando pique para embarcar em novas aventuras. Não se deixe envolver por tristezas ou sentimentos negativos – essa onda “bad vibes” tende a ir embora no final de semana.

Peixes

Alerta de afetividade. As piscianas estarão mais carentes e pensativas quanto ao lado emocional. É preciso sair do campo das ilusões e do pessimismo para encontrar a realidade. Busque atividades que fortaleçam a autoestima enquanto estiver mais introspectiva. Aposte no elemento água para isso: mergulhos, banhos relaxantes e escalda-pés são bem-vindos.