Ainda dá tempo! Dia dos Pais: o presente para cada signo

O Dia dos Pais está se aproximando e, se você ainda não conseguiu pensar em um presente, a astrologia pode ser uma ótima ferramenta para lhe ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. Desde objetos até experiências variadas, cada signo do zodíaco possui preferências na hora de serem presenteados.

Para acertar no mimo, Arthur Peroni, consultor esotérico da iQuilibrio, traz o presente ideal para o pai de cada signo.

Presente para o pai de Áries (21 de março a 19 de abril)

Os arianos, primeiros da lista, são ardentes e se sentem atraídos pelo calor, de acordo com Arthur Peroni. “Uma boa ideia de presente para os arianos é um edredom, cobertor ou aquecedor. Embora eles sintam calor, o fogo atrai o fogo, não é mesmo?”, indica o especialista.

O consultor repassa outra dica: apresente ao seu pai o universo dos cuidados pessoais. “Você pode agradá-lo com hidratantes, esfoliantes para o rosto, reparador em bastão e máscara purificante para o rosto”, diz.

Presente para o pai de Touro (20 de abril a 20 de maio)

Arthur explica que os taurinos tendem a apreciar a autossuficiência e responsabilidade ambiental. Sendo assim, latas herméticas, bolsas de silicone para sanduíches e outros utensílios são sempre bem-vindos.

“Os pais taurinos também gostam de conforto. Desse modo, itens para casa são muito importantes para eles. Você pode comprar coisas que deixem a casa confortável, arrumada e bonita”, aponta.

Continua após a publicidade

Presente para o pai de Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Todo geminiano é ávido por comunicação. Por isso, a especialista recomenda livros, recomendações de podcasts, filmes e quaisquer coisas que despertem o intelecto. “Você também pode investir em e-readers e outros aparatos tecnológicos que facilitem a leitura”, afirma.

Arthur faz um adendo importante: todo geminiano possui uma aura bastante peculiar e, portanto, suas preferências são inconstantes: “Em um minuto ele amará um vinho tinto de mesa, no minuto seguinte ele estará bebendo um chardonnay a semana inteira. Caso queira presenteá-lo com alguma bebida, busque testes online de preferências para evitar a escolha errada”, diz.

Presente para o pai de Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Não há como não relacionar os cancerianos a temas familiares. Portanto, aposte em itens que possam ser levados à praia, piqueniques e outros ambientes que remetam aos passeios em família. “Também é interessante dar aos pais de Câncer coisas que possam unir a família, seja ingressos para um parques de diversão ou almoços e jantares com todos”, afirma.

Presente para o pai de Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Arthur aponta que os leoninos são totalmente flexíveis, e por isso, adoram quaisquer coisas que os façam chamar a atenção para que se sintam bonitos, bem vestidos e felizes. “Saiba que não há nada que leão goste mais do que torcer por seu time; sinalize ao papai que ele poderá fazer isso pessoalmente nas próximas temporadas, dando a ele a camisa de seu jogador favorito”, recomenda.

Caso ele não curte esportes, o consultor aconselha apostar em algo inusitado e com uma história riquíssima, como uma relíquia vintage ou até mesmo um jogo de runas.

Continua após a publicidade

Presente para o pai de Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Pais virginianos são, indiscutivelmente, os mais organizados do zodíaco. Portanto, quaisquer itens que os ajudem a potencializar os seus métodos de organização sempre serão bem-vindos. “Ele também gosta de tudo o que possa deixá-lo seguro para ‘não ficar na mão’, então carregadores portáteis são uma boa. Não se esqueça de colocar em um embrulho bem bonito para demonstrar o quanto você o ama”, diz.

Presente para o pai de Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Caso queira apostar em vestimentas e acessórios, librianos pragmáticos adoram sapatos e chinelos leves e confortáveis.

Você também pode levar em consideração a habilidade social de Libra na hora de escolher o presente: “O pai libriano é um cara sociável, que gosta de receber amigos para bater um papo enquanto bebe seu café em uma nova xícara”, declara. Portanto, copos, taças, xícaras e outros utensílios podem ter um grande apelo.

Presente para o pai de Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Conhecidos por sua desenvoltura, os nativos de Escorpião irão gostar de receber uma caixa de vinhos diferentes que eles possam combinar com frutas ou chocolates, por exemplo.

“O pioneiro Escorpião sentiu falta de estar na estrada durante os últimos anos de intensa pandemia, então você também pode presenteá-lo com uma nova mala de viagem versátil que ele possa levar para quaisquer lugares”, afirma.

Continua após a publicidade

Relacionadas Cozinha Rótulos de vinhos perfeitos para presentear no Dia dos Pais e não errar

Presente para o pai de Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

De acordo com Arthur Peroni, o sagitariano intelectual é conhecido por pesquisar muito sobre qualquer assunto. Porém, as horas na frente do computador podem ocasionar uma série de problemas relacionados ao cansaço da vista. “Com isso em mente, aposte em óculos leves e clássicos equipados com lentes com filtro de luz azul para acalmar a visão”, recomenda.

Sagitário também tem tudo a ver com viagens e aventuras. Então, se o seu pai sagitariano for do estilo radical, não tenha medo de surpreendê-lo com pacotes de rafting, salto de paraquedas e outras experiências nesse universo.

Relacionadas Beleza Como escolher a armação de óculos para o seu formato de rosto

Presente para o pai de Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

O especialista declara que, às vezes, os capricornianos podem ser um pouco tensos por conta de sua natureza exigente. Com isso em mente, nada melhor do que presenteá-lo com uma cadeira ou puff confortável a fim de deixá-los relaxados.

“Descansar é imperativo quando o assunto é bem-estar pessoal, então, massageadores portáteis também são bem-vindos”, complementa.

Presente para o pai de Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

De acordo com a profissional, o signo de Aquário um pensador criativo e original que, sem dúvidas, precisará de mesas de apoio para o escritório que o ajudarão a organizar seus projetos no trabalho.

Continua após a publicidade

Para tornar o seu ambiente de criação e trabalho ainda mais coerentes à energia aquariana, aposte em almofadas personalizadas de livros e filmes para agradá-lo. “É possível que ele também goste de presentes artesanais cheios de estilo, como tapeçaria e esculturas.”

Presente para o pai de Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Segundo Arthur Peroni, piscianos adoram, geralmente, trabalhar no jardim. “Itens de jardinagem são boas pedidas para este signo que tanto adora passar tempo ao ar livre. Aposte em ferramentas e até mesmo em sementes”, conclui.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.