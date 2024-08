Dia dos Pais: 7 barbeadores elétricos para renovar o visual do pai

Se o seu pai é daqueles que gostam de manter a barba em dia, os barbeadores elétricos são o presente perfeito para este Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo (11). Seja para deixar o rosto liso ou para dar um visual elegante aos fios, eles otimizam a rotina de autocuidado.

7 barbeadores elétricos para o Dia dos Pais

Barbeador Metálico BabyLiss Pro Foil Fx 01

Barbeador Metálico BabyLiss Pro Foil Fx 01 Compre agora: Beleza na Web - R$ 419,00

Este barbeador é uma opção perfeita para quem busca um barbeador que permita precisão para o rosto e o pescoço. O modelo conta com uma folha de lâmina dourada hipoalérgica, desenhada para reduzir a irritação cutânea ao mesmo tempo que traz um visual preciso.

O barbeador tem um potente motor rotativo e desligamento automático ao fechar a tampa, além de grande autonomia graças ao seu funcionamento sem cabos.

Wahl Trimmer – Aparador de Pelos

Wahl Trimmer - Aparador de Pelos Compre agora: Beleza na Web - R$ 52,90

Esta opção é ideal para os pais detalhistas, que precisam mais do que um barbeador elétrico para completar a tarefa! O aparador de pelos permite aparar a orelha e o nariz de forma rápida e segura, além de ser ótimo para dar aqueles últimos detalhes na barba.

Ele possui uma lâmina rotativa de alta velocidade feita de aço inoxidável, que remove o pelo cortando-o rente à pele.

Wahl Barber Trim – Máquina de Acabamento

Wahl Barber Trim - Máquina de Acabamento Compre agora: Beleza na Web - R$ 416,90

Este barbeador elétrico funciona com uma máquina de acabamento, permitindo ser preciso nas áreas mais difíceis e delicadas da barba.

A máquina de acabamento conta com um pente ajustável com sete posições, permitindo visuais e acabamentos distintos para cada um. E para os pais que não gostam de barbear com um fio conectado ao aparelho, a máquina tem 50 minutos de autonomia quando usado sem fio.

Barbeador Elétrico Autoafiável Philips

Este barbeador elétrico da Philips é uma opção completa para os pais que estão em busca de uma máquina multiusos e rápida. Conta com 27 lâminas auto afiadoras e rotatórias que cortam os pelos rente à pele e dão uma barbear suave.

A máquina à prova d’água permite um barbear seco ou molhado, seja seco, com suas espuma ou gel de barbear e até mesmo no chuveiro. Ademais, as cabeças flutuantes se movem em três direções para se adaptarem aos contornos do rosto e proteger contra cortes.

Máquina de cortar cabelo e barbeador elétrico, 5 em 1

Máquina de cortar cabelo e barbeador elétrico, 5 em 1 Compre agora: Amazon - R$ 159,90

Para os pais que preferem produtos multiuso, este barbeador da Nova Vida 5 em 1 é o presente perfeito para a ocasião.

O aparelho, perfeito para segurar na mão de maneira confortável, vem com 5 cabeças para rotar: uma com 4 discos barbeadores, um aparador de pelos, uma máquina de detalhes e mais dois modos.

Barbeador Elétrico SkinGlide X5012/05

O barbeador SkinGlide X5012/05 é tudo que um pai poderia desejar de um barbeador elétrico. O aparelho conta com três cabeças flexíveis que giram 360º, seguindo os contornos faciais, e 27 lâminas auto afiáveis.

Ademais, o aparelho conta com tecnologia skin protect, que desliza gentilmente na pele sem irritações. O barbeador também tem o sistema aquatec wet & dry, podendo escolher entre um barbear a seco ou molhado – e, inclusive, debaixo do chuveiro.

Aparador e Raspador OneBlade, Philips

Este aparelho dinâmico da Philips é feito tanto para a barba quanto para a remoção dos pelos do corpo, raspando, aparando e contornando qualquer comprimento de fio.

O barbeador elétrico conta com um protetor para áreas sensíveis, impedindo que o aparelho machuque ou irrite a pele, 3 pentes para a barba e 1 para o corpo, e acompanha uma lâmina extra.

