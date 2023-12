Espiritualista revela qual é a cor da sorte em 2024

Sempre que chegamos ao final do ano, as pessoas passam a se questionar sobre o significado energético das cores. Claro, alguns preferem não arriscar, e decidem passar a virada com o branco tradicional. Porém, toda mística de plantão sabe que, a cada ano que passa, uma cor diferente rege os próximos doze meses. É a chamada cor da sorte.

E aí, você já pensou em qual é a cor oficial de 2024? A seguir, Eduardo Garcia, especialista esotérico da plataforma iQuilibrio, revela a resposta:

Cor da sorte em 2024

Segundo o especialista esotérico, a cor oficial de 2024 é o vermelho: “A tonalidade pode nos impactar positivamente, trazendo motivação, determinação e paixão para que possamos trilhar as nossas jornadas”, afirma.

Eduardo explica que, por ser uma cor quente, está conectada ao elemento fogo e ao planeta Marte — símbolos de poder e autoridade.

“Essa cor atrai uma vibração intensa, cheia de vivacidade, com a potência do amor ardente, simbolizando a chama que nos impulsiona a concretizar nossos objetivos e superar as adversidades com coragem”, declara.

Ele continua: “Quem associar essa cor em sua rotina será beneficiado por uma força poderosa, capaz de proporcionar maior iniciativa e criatividade.”

Aliás, Eduardo pontua: quem está em busca de destaque profissional ou novas e intensas paixões, deve apostar na tonalidade.

Se ainda não ficou claro, o especialista reforça: “2024 será um ano extremamente intenso, em todos os aspectos”, conclui. O jeito é seguir o fluxo, não é mesmo?

Outras cores recomendadas para 2024

Se a sua pegada não for tão intensa, Eduardo indica mais duas tonalidades para a virada do ano: azul e rosa.

“A primeira facilita a tomada de decisões inteligentes e sábias, inspirando equilíbrio mental. Já o rosa atrai uma aura de romance, não tão intenso quanto o vermelho. É uma ótima cor para atrair boas vibrações ligadas aos relacionamentos afetivos em geral.”