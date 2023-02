Descubra quais são as tendências de relacionamento e paquera para 2023

Os solteiros estão buscando o mesmo estilo de relacionamentos e encontros neste ano — pelo menos é o que indica uma pesquisa promovida pelo ‘happn’, aplicativo de paquera. Após entrevistar 8.000 usuários, incluindo 2.222 brasileiros, a companhia concluiu que as pessoas, mais do que nunca, estão desejando assertividade e compromisso em 2023. E não para por aí: uma das preferências que promete estar em alta nos próximos doze meses é a franqueza. O negócio é ser direto e reto!

Para entender mais sobre essas e outras tendências de relacionamentos e paquera, CLAUDIA bateu um papo exclusivo com Michael Illas, especialista em relacionamentos do app. Ele explica os motivos por trás do grande ‘comeback’ do comprometimento, o retorno aos moldes “tradicionais” e muito mais. Confira:

1. Compromisso está em alta

Nos últimos anos, as reflexões e debates acerca dos relacionamentos casuais apenas aumentaram. Mas, em contrapartida, 53% dos entrevistados afirmaram desejar uma relação de longa duração. Ao ser questionado sobre o que poderia estar levando os brasileiros a pensar desta forma, Michael afirmou que a pandemia teve um grande papel nesta reviravolta. “As pessoas passaram muito tempo sozinhas durante o isolamento social”, diz.

“Muitos passaram a olhar mais para dentro de si, compreendendo o tipo de relacionamento e parceria que estavam dispostos a experimentar. Portanto, não é apenas a vontade de ter um vínculo amoroso, mas também a necessidade de ter uma relação de alta qualidade”, explica.

Ele aponta que, agora que as atividades presenciais retornaram, as pessoas estão procurando maneiras de fazer esses encontros acontecerem. “Este é um fenômeno interessante, pois mostra uma queda no interesse dos jovens por relacionamentos casuais. Se eles se abrem para o envolvimento, significa que esperam a construção de uma história”, aponta.

2. Honestidade em primeiro lugar

O próximo ponto é um tanto quanto controverso: 32% dos usuários afirmaram que revelar as suas expectativas a respeito da relação desde o primeiro encontro (ou até antes) é essencial. Se isso é um reflexo de uma sociedade cada vez mais ansiosa e imediatista, não podemos afirmar. Todavia, Michael tenta enxergar a tendência de maneira otimista: “Ser transparente é importante. Acredito que, quando somos diretos logo nas primeiras conversas, protegemos tanto os nossos sentimentos quanto os dos outros”, pontua.

Mas calma! Isso não quer dizer que não podemos mais paquerar sem saber exatamente o que queremos. Porém, caso este seja o caso, o especialista recomenda ser sincero: “Fale que você não possui expectativas ou perspectivas. É totalmente correto ser assim. O que realmente importa é ser claro com o crush.”

Continua após a publicidade

3. Conexões mais profundas

Nada de papinhos vazios ou pura atração física. Em 2023, os solteiros estão buscando uma conexão mais profunda com o próximo. Tanto é que os usuários preferem intimidade (20%) às relações sexuais (13%). Para isso, a tranquilidade vem sendo um traço extremamente cultivado no mundo dos dates: de acordo com a pesquisa do ‘happn’, os usuários vêm reservando quantidades de tempo cada vez maiores para estabelecer uma relação de qualidade, com diálogos autênticos e harmônicos.

“Atualmente, vemos mais pessoas lidando com os sentimentos e vínculos de maneira serena e consciente. Eu percebo uma evolução na maneira em que pensamos, visto que muitos estão priorizando o senso de humor e o bom diálogo acima de indivíduos que apenas se encaixam num ‘padrão’ de beleza”, declara Michael Illas.

O especialista também aponta que, graças aos inúmeros debates sobre saúde mental, a sociedade como um todo está caminhando para um lugar onde o bem-estar vem se tornando a nossa maior preocupação. “Depois de ter nossas mentes testadas nos últimos anos, queremos estar com alguém com quem possamos contar.”

4. Conversas sobre espiritualidade vêm ganhando mais espaço

Sabe aquele papo de conhecer alguém e já perguntar sobre signo, ascendente e lua? Para a alegria de alguns (e tristeza de outros), falar sobre astrologia, tarô, oráculo e espiritualidade de maneira geral faz as pessoas se sentirem mais conectadas e “relaxadas” para se abrirem.

“Hoje, as pessoas querem acreditar que ‘tudo acontece por um motivo’. E, para alguns solteiros, a espiritualidade aparece como um novo ingrediente, tão válido quanto a compatibilidade social ou psicológica, funcionando como um ‘calmante’ e um suporte mágico”, clarifica.

Outras tendências notáveis de paquera para 2023

71% dos entrevistados estão filtrando a quantidade de dates , em busca de sair apenas com as pessoas ‘certas’. Ou seja: menos é mais!

, em busca de sair apenas com as pessoas ‘certas’. Ou seja: menos é mais! Autoconhecimento é um dos traços mais buscados entre aqueles que buscam um relacionamento. Nada de se envolver com quem não se conhece!