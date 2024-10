5 perguntas para refletir se seu ex merece uma segunda chance

Reatar um relacionamento com um ex é uma decisão delicada que envolve uma série de fatores emocionais e práticos. Nem sempre é fácil saber se dar uma segunda chance é a melhor opção, especialmente quando os motivos que levaram ao término ainda causam dúvidas ou inseguranças.

O momento exige um olhar honesto e cuidadoso sobre o que mudou desde a separação, o que foi aprendido com os erros do passado e se há um desejo genuíno do casal de investir no futuro.

Por isso, conversamos com especialistas e listamos reflexões essenciais para entender como seguir em frente de maneira saudável. Confira:

1 – Todo mundo erra, mas quando perdoar?

O perdão pode ser um caminho tanto para permanecer em um relacionamento, como também para fechar um ciclo. Perdoar alguém não significa concordar ou aceitar os comportamentos e as atitudes de quem errou.

Continua após a publicidade

“O perdão não é obrigatório. Mas ele pode, sim, ser algo que vai auxiliar a pessoa a passar por um processo de luto“, comenta a psicóloga Fernanda Landeiro.

2 – Você pensa muito no ex?

Pensar frequentemente no ex-parceiro ou na ex-parceira significa que há questões que não foram bem resolvidas. Um ponto importante para uma reconciliação é pensar se os problemas que culminaram na separação foram acertados ou, pelo menos, se existe um plano de ação que possa ajudar isso acontecer.

A especialista sugere se questionar: o que levou ao término? Isso ainda está presente? Se sim, como é possível resolver?

Continua após a publicidade

3 – Há arrependimento?

Identificar se alguém está verdadeiramente arrependido é muito desafiador, especialmente no início, logo após uma traição ou uma situação de negligência. A situação só será clara ao longo do tempo, com uma mudança consistente de comportamento de quem magoou o outro.

“Isso costuma vir junto da responsabilidade das ações. A pessoa não justifica, não coloca culpa em outros ou em fatores externos”, comenta a especialista. “Por outro lado, quem sofreu a situação ruim vai precisar de paciência. Um dos pontos fundamentais para o bem-estar de todos é manter um diálogo aberto.”

Continua após a publicidade

4 – Como restabelecer a confiança?

Comunicação, reconhecimento da dor, responsabilidade e estabelecer limites são alguns dos pontos mais importantes para restabelecer a confiança entre o casal.

“Trabalhar juntos em atividades que fortaleçam a conexão emocional pode ajudar no processo de reconciliação. Uma viagem a dois, por exemplo, pode ser positivo”, diz a psicóloga. “Às vezes, pode ser necessário refletir se o relacionamento vale a pena ser reconstruído. Para isso, ambas as partes devem estar comprometidas.”

Continua após a publicidade

5 – E a saudade?

“É importante entender que cada um vai ter sua forma de lidar com o fim de um ciclo, não existe certo ou errado. Primeiro, é preciso normalizar esse sentimento de tristeza, de raiva e de angústia por estar passando por esse momento”, avalia Fernanda.

Lembre-se de que qualquer término é difícil porque certamente ocorreram momentos bons e, claro, eles voltam à memória. “A primeira dica é: permita-se viver isso e peça ajuda de um profissional. É preciso cuidar de si e criar uma rotina de autocuidado”, pondera Fernanda.

