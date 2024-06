Dia dos Namorados: 7 filmes para assistir com o par

Finalmente, o amor está no ar! Neste Dia dos Namorados, para os casais que preferem aproveitar a companhia um do outro, nada melhor do que maratonar diversos filmes no conforto de casa, não é mesmo?

Então, prepare-se, pois compilamos uma lista esperta (e um tanto quanto apaixonante) com 7 filmes para assistir em casal neste Dia dos Namorados.

Sr. e Sra. Smith (2005)

Considerado um clássico dos anos 2000, protagonizado pelo ex-casal (também sucesso neste mesmo período), Angelina Jolie e Brad Pitt, Sr. e Sra. Smith (2005) é uma daquelas produções que não pode ficar de fora do repertório.

Neste eletrizante enredo dirigido por Doug Liman, John e Jane Smith são um casal que despista qualquer suspeita, parecendo viver uma linda e apaixonante história de amor. No entanto, ambos escondem segredos de uma vida que envolve muita ação, perseguições, assassinatos e, claro, rivalidade.

Após serem contratados por empresas diferentes para realizar a mesma missão – aniquiliar o mesmo alvo – eles descobrem que o amor nem sempre é tudo.

Onde assistir?: Netflix

Nós (2019)

Para os casais que não perdem uma história de terror, e a oportunidade de ficar agarradinho, esta é a grande pedida.

Protagonizado por Lupita Nyong’o, Winston Duke e dirigido pelo premiado diretor Jordan Peele, o longa Nós (2019) gira em torno de uma família que decide aproveitar o fim de semana em uma região litorânea, a fim de curtir dias tranquilos e relaxantes perto da praia.

Os planos, porém, começam a mudar quando um grupo suspeito chega à região e transforma o fim de semana da família em um verdadeiro horror, com ataques e perseguições realizadas por criaturas de aparências bastante peculiares.

Onde assistir?: Youtube (Assinatura por R$6,90)

Todos Menos Você (2023)

Quem aqui ama uma comédia romântica? Em Todos Menos Você (2023), dirigido por Will Gluck e estrelado por Sidney Sweeney e Glen Powell, Bea e Ben se apaixonam logo no primeiro encontro, porém o que eles não imaginavam era que essa história de amor logo se transformaria em um ódio mútuo.

Anos após o amor (ou ódio) à primeira vista, o casal se reencontra em uma viagem do outro lado mundo e, em meio a confusões e brigas, descobre que, na verdade, não consegue mais viver separado.

Onde assistir?: Max

Vidas Passadas (2023)

Para os casais antenados em produções premiadas em temporadas de Oscar e Globo de Ouro, este sucesso de bilheterias é parada obrigatória. O amor e a tomada de decisões são alguns dos temas retratados pela diretora coreana, Celine Song.

Vidas Passadas (2023) conta a história de duas amigas de infância extremamente conectadas pelo amor e companheirismo que as cercam desde pequenas. Anos mais tarde, elas se encontram pelas ruas da badalada Nova Iorque para resolver pendências amorosas, – e outras nem tanto – deixadas no passado.

É através do confronto de destinos doloridos e apaixonantes que elas decidem sobre suas vidas, relacionamentos e ex-relacionamentos, que ressurgem em suas vidas quase como lembranças deixadas para trás.

Onde assistir?: Amazon Prime e MUBI

Plano B (2010)

Protagonizado por Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin, Plano B (2010) conta a história de Zoe, uma empresária bem resolvida, dona de um pet-shop que sonha há muitos anos em ser mãe.

Após uma inseminação artificial, ela conhece o também empresário Stan, que logo a pede em casamento e se anima com a chegada do novo membro na família.

Acontece que os dois descobrem que não se conhecem tão bem quanto parece, e à medida que a gravidez avança, as reflexões sobre a responsabilidade e o trabalho de uma criança e relacionamento só aumentam.

Onde assistir?: Netflix

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014)

Para os casais que não perdem histórias emocionantes e produções 100% nacionais, eis aqui uma sugestão que irá unir isso e mais um pouco.

Dirigido por Daniel Ribeiro, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014) conta a história de Leonardo, um adolescente com deficiência visual que busca por uma vida cada vez mais independente ao lado de seus amigos e família.

Tudo muda na vida do protagonista após a chegada de um novo colega de classe, Gabriel, que logo se torna seu novo melhor amigo e também um possível amor.

É nesta jornada de descoberta de sentimentos que o filme aborda temas como acessibilidade, relacionamentos, família e sexualidade, tudo com uma trilha sonora de fazer qualquer um chorar de emoção.

Onde assisitir?: Netflix

Sequências animadas de O Homem Aranha

Fechando essa lista com chave de ouro, as animações poderão ser uma forte pedida para os casais que não planejam sair do sofá neste Dia dos Namorados.

Sucesso de críticas e também de bilheterias em todo o globo, as sequências premiadas de O Homem Aranha: Além do Aranhaverso (2018) e O Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (2023), vão contar as aventuras mirabolantes de Miles Morales após os acontecimentos que envolvem a sua transformação em um dos herois mais icônicos da cultura pop.

É nessas duas produções que o jovem encara emoções e desafios cada vez mais profundos, sendo lançado no multiverso, lutando contra vilões impiedosos e se deparando com versões diversificadas de si mesmo, ou melhor, do Homem Aranha.

Além disso, Miles vive um amor não declarado pela versão feminina do seu alter ego heroico, a personagem Gwen Stacy.

Onde assistir?: Max

