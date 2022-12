Estudo revela a estação em que os brasileiros sentem mais (e menos) tesão

Você sabia que há uma estação do ano em que os brasileiros sentem mais vontade de transar? Parece loucura, mas de acordo com um levantamento feito pela empresa Pantynova — marca pioneira em bem-estar sexual —, isso realmente acontece. Ficou curiosa? Bom, após entrevistar milhares de indivíduos através do ‘Censo do Sexo’, a companhia descobriu que 26% dos participantes sentem mais tesão nos meses de verão.

Em segundo lugar fica o inverno, eleito por 10% dos entrevistados como a época ideal para se divertir debaixo das cobertas. Logo em seguida vem a primavera (5% dos votos) e, por último, o outono (4%), que acabou sendo definido como a pior estação em termos de sexo. Interessante, eim?

Os gêneros que sentem mais tesão

A pesquisa também traçou um paralelo entre os níveis de tesão — independente da estação do ano — e a identidade de gênero dos participantes. Veja a seguir:

Transgêneros : 28% (grupo de pessoas com a libido mais intensa)

: 28% (grupo de pessoas com a libido mais intensa) Homens cis : 26%

: 26% Mulheres cis : 16%

: 16% Não-binários: 12%

21% dos entrevistados preferiram não revelar a identidade de gênero.

Por que o verão nos dá mais tesão?

Em entrevista à Pantynova, o sexólogo Félix Neto explicou que a chegada do verão nos faz ganhar mais horas de atividade ao longo do dia, propiciando que possamos realizar mais atividades prazerosas. Com isso, a testosterona e o estrogênio, hormônios responsáveis pela libido, acabam sendo liberados em maior quantidade.

Além disso, tanto o calor quanto à exposição solar (que traz vitamina D), também afetam os nossos níveis de felicidade e tesão.

Por que saber disso é importante?

Para Derek Derzevic, cofundador da pantynova, a pesquisa realizada pelo Censo do Sexo é importante para naturalizarmos cada vez mais as relações sexuais. Segundo o pesquisador, o bem-estar sexual está conectado ao autoconhecimento, e este por sua vez é essencial para a autoestima. “Os dados apresentados podem ajudar no entendimento da sexualidade individual e também coletiva”, conclui.

E aí, qual é a sua estação do ano favorita para transar?