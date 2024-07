5 incensos afrodisíacos para intensificar a hora da transa

Com o incenso certo, podemos transformar toda a atmosfera de um ambiente. E isso vale para todos os objetivos possíveis, queiramos estar mais tranquilos ou, então, com um maior grau de foco. E com o sexo isso não seria diferente. Se quisermos potencializar a energia sexual durante a transa, é possível recorrer às “varetinhas espirituais”.

“A magia dos incensos reside na sua capacidade de transformar a energia do ambiente. Ao serem queimados, liberam partículas aromáticas que purificam o ar e alteram estados emocionais e espirituais”, explica Kelida Marques, consultora espiritual.

De acordo com a especialista, o aroma ativa áreas do cérebro ligadas à memória e emoção, criando uma atmosfera de paz, concentração, bem-estar e, claro, sensualidade.

Mas e aí, quais são os incensos que podem tornar a sua transa mais intensa e prazerosa? Confira a seguir:

Incensos afrodisíacos para potencializar a energia sexual

1. Ylang Ylang

Com propriedades afrodisíacas conhecidas, o Ylang Ylang possui um aroma doce e exótico que relaxa a mente e o corpo. “Ele reduz o estresse e a ansiedade, criando um ambiente de intimidade, o que aumenta a libido.”

2. Jasmim

Famoso por seu perfume sedutor, o Jasmim eleva o humor e alivia a tensão. “Seu aroma cria uma atmosfera romântica e revitaliza a sensibilidade e a conexão emocional entre os parceiros”, diz Kelida.

Continua após a publicidade

3. Sândalo

Este incenso, de acordo com a especialista, oferece propriedades calmantes. “O Sândalo promove uma sensação de paz e equilíbrio, proporcionando um ambiente seguro e propício para a expressão da sexualidade.”

4. Rosa

Com um aroma intimamente ligado ao amor e paixão, Kelida afirma que a Rosa desperta sentimentos de carinho e aumenta a autoconfiança. “É frequentemente associada à abertura emocional e ao coração, elevando a atração física.”

5. Canela

De acordo com Kelida, o incenso de canela é conhecido pelo efeito estimulante, aumentando o fluxo sanguíneo e a energia. “Seu aroma quente e picante é revigorante, intensificando a libido e a vitalidade sexual.”

Por fim, a consultora espiritual declara que estes incensos não apenas elevam a atmosfera do ambiente, como também sintonizam a mente e o corpo, criando um espaço perfeito para o amor e a intimidade. “Use-os sempre com muita intenção para alcançar os benefícios.”

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.