Botox íntimo anal e vaginal: para que serve, riscos e quanto custa

O botox íntimo, o botox anal ou vaginal, diferente do que muitos pensam, não se resume apenas a questões estéticas: é possível atenuar inúmeras condições de saúde, como vaginismo e fissuras anais, aplicando a toxina botulínica. Porém, claro, o procedimento não é recomendado para todos.

A seguir, Vânia Marcella Calixtrato, médica ginecologista (CRM GO 14.147), explica para que serve o botox vaginal e anal, revelando os riscos, contraindicações, valores e tempo médio de recuperação. Confira:

Para que serve o botox íntimo (anal e vaginal)

Vânia começa reiterando que o uso do botox vai muito além da estética: “O primeiro ponto é entender que a toxina botulínica serve para bloquear a contração muscular da região aplicada”, diz.

Com esse pressuposto esclarecido, a ginecologista pontua as situações em que o botox vaginal pode ser indicado: “A toxina pode servir para casos de vaginismo, que é uma contração involuntária na região do períneo. Quando presente, pode ocorrer um estreitamento no canal vaginal muito intenso, tornando a penetração muito dolorida”, explica.

A partir do momento que as relações sexuais ficam impossibilitadas pelo quadro, o botox pode ser uma saída. “Também utilizamos em quadros de hiperidrose, que é o suor excessivo na região. É notável a melhora do quadro clínico.”

Já o botox anal, segundo a médica, pode ser utilizado no tratamento de doenças orificiais, como fissura anal (cortes recorrentes na região do ânus) e hipertonia anal (aumento das pressões exercidas pelo músculo que mantém o ânus fechado em circunstâncias normais). Com isso, a dor para defecar ou praticar sexo anal acaba sendo bastante reduzida (e até mesmo cessada).

Botox íntimo: onde e com qual profissional fazer?

De acordo com a especialista, o procedimento de aplicação do botox íntimo deve ser realizado sempre por profissional habilitado. “No caso do vaginal, procure um ginecologista. Já o anal deve ser analisado por um proctologista”, afirma.

Por se tratar de um procedimento ambulatorial com anestesia tópica local (pomada), é possível realizar a aplicação no próprio consultório médico.

Todos podem fazer botox íntimo?

Segundo Vânia, nem todas as pessoas podem (e devem) passar pela técnica. “É necessária uma avaliação prévia bastante criteriosa pelo médico habilitado na área, a fim de verificar se há outros diagnósticos associados, identificar a causa do problema e enfim fazer a indicação ou não do procedimento”, diz.

Nos casos de vaginismo, por exemplo, o tratamento vai muito além da aplicação do botox. “É importante manter um acompanhamento multidisciplinar até mesmo em quem faz o tratamento com toxina botulínica, pois a causa é multifatorial.”

Ela explica que a dor frequente eleva a tensão muscular da região. “Isto, associado a incapacidade de relaxar, nos faz desenvolver uma reação de fuga involuntária sempre que há a possibilidade de penetração”, clarifica.

Por isso, em quadros de vaginismo, é essencial englobar o tratamento psicoterápico e a fisioterapia pélvica antes mesmo de recorrer à aplicação do botox. “Não conseguimos resultados significativos na melhora da qualidade de vida da paciente se não enxergarmos a patologia de forma sistêmica.”

O mesmo vale para o caso das fissuras anais: de acordo com Vânia, é imprescindível investigar a causa desses machucados. “Pode ser uma disbiose intestinal [desequilíbrio da microbiota intestinal] e por aí vai. Às vezes, é necessário que o paciente esteja disposto a seguir uma dieta e alterar certos hábitos antes de tratarmos com aplicação de botox.”

Botox íntimo tem contraindicações?

A maior contraindicação, de acordo com a médica ginecologista, é não analisar causas que poderiam ser tratadas antes da aplicação da toxina. “Lesões ativas na pele e pacientes menores de 12 anos também não devem ser submetidos ao botox íntimo”, alerta.

Riscos do botox íntimo

Segundo a especialista, os riscos do procedimento são mínimos quando realizado por um médico habilitado e com expertise na área. “Em casos mais raros, pode haver incontinência fecal por conta de um bloqueio indesejado do esfíncter”, aponta.

Paralisação indesejada da musculatura pélvica quando aplicado em local indevido ou em superdosagem também são alguns dos possíveis malefícios.

Recuperação e quanto tempo dura o botox íntimo

Vânia afirma que a recuperação do procedimento costuma ser rápida, com sinais de aplicação como hematomas e dores desaparecendo em até sete dias. “Em média, os resultados se iniciam após 15 dias da aplicação, com duração de 4 a 6 meses, dependendo de cada organismo e metabolismo.”

Quanto custa fazer botox íntimo?

De acordo com a médica, o custo médio de aplicação varia entre 3 e 5 mil reais, cada aplicação.