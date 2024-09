Como paquerar na academia?

A academia não precisa ser, necessariamente, apenas um lugar para cuidar do corpo. O espaço permite a interação com novas conexões durante o treino. O ato de paquerar entre os equipamentos pode ser desafiador – principalmente quando se tem outras pessoas ao redor – mas não é impossível.

Neste guia, vamos explorar estratégias para iniciar uma conversa, construir um clima e, quem sabe, dar início a uma história de amor neste ambiente tão comum para os que se preocupam com a saúde!

Seja educado

Antes de qualquer abordagem, é preciso pontuar que o respeito vem acima de tudo. A conselheira amorosa e publicitária, Renatta Alarcon, comenta: “como a academia é um ambiente focado, é importante prestar atenção se a pessoa está aberta para intercalar o treino com uma conversa – afinal de contas, muitas pessoas têm o tempo cronometrado para treinar”.

Descobrir o básico

O primeiro passo para investir em uma paquera na academia é descobrir o horário em que ele(a) costuma frequentar o espaço. Assim, é possível criar uma programação e aparecer de forma despretensiosa no local. Ainda neste tópico, vale destacar que, se for possível chegar em horários diferentes para confirmar a informação, é um diferencial.

Evite qualquer inibição

O uso de certos aparelhos – como fones de ouvido – podem atrapalhar a missão de chamar a atenção de alguém. Isso porque eles são ótimos para distrair a mente nos momentos de pausa ou execução, mas impedem o desenvolvimento de uma conversa. E pior: caso a sua paixonite fale algo e você não escute, poderá achar que te incomodou e não tente novas abordagens.

Além disso, “se a pessoa mantiver a postura fechada ou concentrada demais no treino, pode ser um sinal de que não está aberta para conversas no momento. Respeitar esses sinais é essencial para não invadir o espaço de ninguém”, pontua Renatta.

Cheque os aparelhos que ele/ela frequenta

Conferir os aparelhos que o(a) crush utiliza também abrirá alguns pontos contra qualquer possível concorrente. Uma boa opção de primeiro diálogo, por exemplo, é ficar na máquina ao lado ou pedir para revezar.

Inicie a conversa

Para a hora do ataque, a conselheira amorosa indica: “Um bom jeito de saber se ela está disposta a conversar com você é fazer comentários casuais sobre o treino ou perguntar sobre algo específico, como dicas sobre determinado exercício ou pedir para revezarem o aparelho. Mostrar interesse de maneira leve é o melhor caminho para a primeira conversa”.

A publicitária também acrescenta que “se a pessoa faz contato visual frequente, responde de forma positiva, se mantém por perto, se interessa pelo seu treino, tenta puxar assunto ou saber mais sobre você, são bons indícios de que a paquera pode ser real”.

Convide-o para sair

Caso exista algum estabelecimento descontraído por perto, tenha atitude e chame-o(a) para um momento divertido. Aqui, a também fundadora da Reawplay enfatiza: “manter o tom leve, não forçar nada ou fazer perguntas pessoais logo de início ajuda a evitar que a interação pareça invasiva. Preste atenção aos sinais não-verbais”.

E qual é a melhor abordagem?

Os momentos mais indicados são sempre durante a pausa entre as séries ou no pós-treino. E Renatta explica o porquê: “Aproximar-se enquanto a pessoa está em pleno exercício pode não ser uma boa ideia, principalmente se ela estiver fazendo exercícios de cárdio como esteira, bicicleta, elíptico, etc. O ideal é esperar por um momento em que ela esteja mais relaxada e receptiva para uma interação mais leve e casual”, diz.

Erros comuns

Alguns agravantes que podem queimar o filme de qualquer um na hora de investir na quedinha é a insistência. “Se a pessoa não demonstra interesse ou está claramente fechada ou focada no treino, o ideal é respeitar o espaço dela”, alega a publicitária.

Ademais, abordagens agressivas ou comentários sobre o corpo podem ser arriscados e mal vistos, pois podem gerar desconforto. E, por último, “tentar impressionar exageradamente ou interromper o treino pode dar a impressão de desrespeito e desespero, e aí tudo pode dar errado. Bom senso é a palavra-chave”, afirma.

Dica bônus

A conselheira amorosa encerra com um tópico super interessante: a linguagem corporal aberta. “Sorrisos frequentes e contato visual são ótimas formas de demonstrar interesse. Além disso, evitar posturas fechadas, como braços cruzados, e se mostrar relaxada e receptiva pode indicar que você está disposta a uma interação”.

