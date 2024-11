9 dicas certeiras para escrever votos de casamento

Os votos de casamento são um dos momentos mais aguardados de uma cerimônia. Neste momento, o casal é responsável por declarar todas as suas juras de amor, em uma oportunidade única de reafirmar os motivos que os fizeram chegar a tão sonhada data.

De acordo com Danielle Blasques, empresária e proprietária da Blasques Assessoria, “os votos representam o momento em que o casal expressa, de forma personalizada e sincera, os sentimentos, promessas e compromissos que estão assumindo um com o outro. Sua importância vai além das palavras ditas; é um ato de amor e intenção que fortalece a conexão do casal e dá significado especial ao casamento”.

Porém, nem todas as pessoas têm familiaridade com a escrita ou no ato de expressar os sentimentos por meio de palavras. E quando chega o momento de escrevê-los, é natural encontrar dificuldades para colocar as emoções no papel. Por isso, aqui estão algumas dicas para escrever lindos votos de casamento! Confira:

1. Se planeje com antecedência

Segundo Eloísa Silveira, que celebra casamentos há mais de 10 anos, “o primeiro passo é começar a escrever com antecedência, para que ambos possam ter tempo de ler, revisar, incluir ou excluir algo para que, no dia, esteja da maneira que planejou”.

Escrever é uma tarefa difícil, ainda mais quando o texto exige autenticidade. Por isso, não deixe para organizar os votos no último minuto. A pressão para finalizá-lo será somada com a ausência de inspiração.

A recomendação é produzir com, no mínimo, um mês de antecedência, garantindo, assim, uma ótima composição sem desconfortos ou imprevistos. Além disso, há a possibilidade de se certificar de que tudo esteja adequado.

2. Faça uma lista de ideias

Antes de começar a escrever, anote os detalhes da pessoa amada, incluindo características, memórias, frases, músicas, sensações e promessas. Ter essas respostas facilitará a sua escrita.

3. Trajetória do relacionamento

Caso as palavras fujam, não entre em desespero. Danielle comenta: “Relembre como se conheceram e os momentos marcantes da jornada de vocês como casal. Falem sobre o que mais admiram um no outro e como o relacionamento transformou vocês. Inclua memórias divertidas, emocionantes ou únicas que só você entende. Lembre-se: não precisa ser perfeito, apenas verdadeiro”.

4. Características do parceiro(a)

Outra dica é anotar qualidades marcantes que fizeram você se apaixonar, transmitindo o quanto você admira e ama o seu noivo(a). Nesse caso, os defeitos também podem estar inclusos, pois, apesar de tudo, fazem parte da personalidade da pessoa que te conquistou.

Eloísa discute sobre a proposta dos votos: “A importância está na verdade dita pelo próprio casal, sob o olhar deles em relação a tudo que viveram e querem viver dali para frente. É um momento de declarações, afetividade, promessas e, muitas vezes, risos. É toda a essência deles resumida naquele momento”.

5. Tamanho não é documento

Não existe nenhuma regra sobre a extensão dos votos. Um belo texto pode ser feito de forma longa ou resumida. Coloque o necessário para transmitir os seus sentimentos. Pense na estrutura do texto e não hesite em demonstrar toda a emoção que está guardando para esse dia.

Ainda que os votos sejam sinceros, atente-se ao exageros de histórias e o tamanho do texto. Um voto muito longo faz com que as pessoas se percam no meio de tantas informações, perdendo o interesse no discurso. Pense bem ao escolher as palavras certas.

Portanto, seja breve e conciso, de modo a prender a atenção das pessoas. “Sugerimos que os votos sejam curtos, pois quando os votos são longos, perde-se a essência e os convidados perdem o foco. Dois a três minutos é o tempo ideal”, recomenda Blasques.

6. Inspire-se

Utilize outros textos de escritores, compositores, poetas e até votos de casamentos de outras pessoas para se inspirar. Porém, vale destacar que o conteúdo não deve ser clichê ou uma cópia. “Para evitar que pareçam genéricos, é importante focar em detalhes específicos, em experiências que são realmente significativas para vocês e de maneira autêntica como vocês se expressam”, diz a empresária.

Cada pessoa tem uma história de amor diferente. Copiar as palavras de outra pessoa demonstra desleixo e falta de preocupação com o companheiro(a). Não existe uma fórmula para a construção dos votos, mas a pessoa ao seu lado merece ouvir frases feitas especialmente para ela.

7. Preserve a intimidade

Apesar do objetivo ser a auto expressão honesta, vale destacar que a vida íntima do casal deve ser deixada de lado na hora de escrever. Estabeleça limites sobre o que dizer diante de tantas pessoas.

A proprietária da Blasques Assessoria pontua: “É importante evitar expor detalhes muito pessoais ou embaraçosos. Também não é seguro fazer referências a antigos relacionamentos, pois isso pode desviar o foco do amor e do compromisso entre o casal. Outra coisa a evitar é usar humor exagerado ou sarcástico, já que piadas excessivas podem parecer insensíveis e destoar do tom emocional da cerimônia.”

8. Não sinta vergonha

Demonstre o quanto você está feliz em construir uma família ao lado desta pessoa e não tenha medo de expor os seus sentimentos. Entenda que os votos não precisam impactar os convidados, então faça afirmações verdadeiras e significativas para você. “As emoções são uma parte bonita e verdadeira do momento”, destaca Danielle.

“Escrever algo ou criar uma história com o intuito de viralizar ou emocionar, não é bem-vindo, principalmente para os convidados que conhecem o casal. Sinceridade, sutileza e elegância ao citar o cônjuge são comportamentos que agregam neste momento”, acrescenta Silveira.

9. Votos por escrito

Para evitar o branco na hora de se declarar, opte por levar os votos por escrito, em uma produção manual ou impressa. Improvisar pode ser arriscado e causar constrangimento. Eloísa finaliza: “Independente de como será, haver emoção sempre será o foco de todos. Lembrando que isto não é uma obrigação. É algo que os noivos fazem questão. Fazer contra a vontade ou apenas para agradar não é favorável para o casal!”

