Votos de casamento: inspire-se nas declarações dos filmes e séries

Um dos momentos mais emocionantes de todo casamento é, com certeza, a troca de juras de amor pelo casal. Não importa se os noivos preferem usar palavras rebuscadas ou um discurso mais informal e divertido: quando os votos são sinceros e autênticos, não há como não se emocionar.

Para te ajudar a buscar as palavras do seu próprio discurso listamos algumas cenas clássicas de casamentos em séries e filmes. Os vídeos podem e devem servir de inspiração, mas nunca copie os votos. Uma as referências para construir um discurso íntimo e que expresse suas emoções de maneira clara e sincera.

Paige e Leo em “Para Sempre”

Marshall e Lily em “How I Met Your Mother”



Julian e Brook em “One Three Hill”

Monica e Chandler em “Friends”

Jamie e Landon em “Um Amor para Recordar”

Stefan e Caroline em “The Vampire Diaries”