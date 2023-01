Como usar o iPad Air para trabalhos criativos

Lançado em 2022, o iPad Air quinta geração segue sendo um ótimo aliado para trabalhos criativos. Versátil, o modelo tem chip M1, produzido pela Apple, que responde pelo salto no desempenho da categoria: ele influencia no consumo de bateria e no fluxo de uso de seus apps, por exemplo. É também útil para quem edita vídeos, joga com títulos de gráficos mais elaborados, projeta ambientes em 3D ou até mesmo faz experiências de realidade aumentada, já que possui várias pistas de vídeo em 4K. Graças à tela Liquid Retina, ainda atende às demandas atuais de entrega de qualidade de imagem.

Outro diferencial do modelo é a câmera frontal ultra-angular, que se desloca automaticamente quando alguém se move ou muda de cenário – tudo para permanecer com o foco do vídeo num bom enquadramento. Quem faz reuniões online ou gravações de entrevistas ou videocasts, pode se beneficiar com esse ganho na lente frontal. A grande-angular traseira, por sua vez, permite captações de vídeo e fotos em 4K. A seguir, algumas dicas para aproveitar o seu iPad Air para trabalhos criativos:

Apple Pencil

Talvez o uso mais recorrente do iPad seja por aqueles que trabalham com design gráfico, arte digital e animação. Uma ferramenta ótima para aproveitar todos os benefícios do modelo Air é a caneta de segunda geração, capaz de transformá-lo, inclusive, num caderno digital. Aproveite o Procreate na Apple Store para deixar a sua experiência com o desenho digital ainda mais interativa e didática.

iMovie 3.0

Continua após a publicidade

Sabemos o quanto, cada vez mais, o mercado de vídeos para as redes sociais cresce no mundo. Daí, a nova versão do iMovie pode auxiliar você na tarefa de criar conteúdos audiovisuais mais pensados e elaborados. O modo Storyboards foi pensado para otimizar a edição a partir de modelos predefinidos de acordo com as temáticas (culinária, cinema, experimentos, moda etc). Assim, ele indica a você quais takes são os ideias para cada tipo de vídeo. Já a ferramenta Magic Movie faz vídeos instantâneos a partir de uma seleção de imagens que você carrega no aplicativo, tudo com transições e efeitos para um conteúdo bem acabado.

Freeform

O aplicativo inédito da Apple, lançado em dezembro passado, é ideal para organizar e acompanhar o andamento das tarefas, de forma interativa e colorida. A ideia é basicamente servir como uma lousa onde até 100 usuários podem colocar suas ideias, pontuações, arquivos (fotos, vídeos, áudios, pdfs etc), feedbacks e mais. À medida que o conteúdo aumenta, o espaço de tela também. Além do vison board em si, é possível interagir com os participantes do arquivo via mensagens ou pelo FaceTime integrado, facilitando apresentações e reuniões de equipe.

Teclados

Voltando aos acessórios, uma forma de conseguir trabalhar de qualquer lugar com o iPad é optar por investir em um teclado acoplado, tipo o Magic Keyboard (foto acima) ou o Smart Keyboard Folio. Isso permite que você transforme-o em um laptop mais portátil e mais leve, ideal para viagens, reuniões externas e até aquele home office num cafezinho charmoso.

Aproveite que o modelo está com desconto especial na Amazon.