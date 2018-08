Dia dos Solteiros: Presentes para mimar você e as suas amigas amigas

Pouca gente sabe, mas no dia 15 de agosto é celebrado o Dia do Solteiro. A data não é feriado, nem faz parte de nenhum calendário oficial. Porém, está se popularizando e pode ser a desculpa perfeita para se presentear ou oferecer um mimo para aquela amiga parceira que está sempre com você seja na balada ou vendo um filmezinho em casa.

Gostou da ideia? Selecionamos algumas opções para ajudar (Ah, as 10 dicas que demos para curtir o Dia dos Namorados solteira também valem para essa data, viu?).

Sacola ecológica com ilustração de Débora Islas

Por R$ 78* na Colab55.

–

Caneca Mapa-múndi para colorir com caneta para porcelana

Por R$ 58,90* na Viagema.

–

Lettering Afeto por Amanda Mol

Por R$ 97*, na Loja Amanda Mol.

–

Camiseta Girl PWR

Por R$ 59,90 na Ziovara.

–

Poster Support por Priscila Barbosa

Por R$ 40* na Loja Priscila Barbosa.

–

Colar LOVE

Por R$ 49* na Gemma Online.

–

* Preços pesquisados em agosto/2018. Sujeito à alteração.