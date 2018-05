Uma campanha da marca de bebidas Schweppes desenvolveu um vestido inteligente que registra o número de vezes que uma mulher é tocada em uma balada.

Para a ação batizada de Dress for Respect, o desenvolvedor de tecnologia Nagib Nassif criou um vestido sensorial. A partir daí, as informações são colhidas pelos sensores e transmitidas via wi-fi para uma central, o que possibilita uma análise mais precisa.

Na estreia da ação, três mulheres usaram o vestido. A invasão masculina é tão grande que ao final do experimento, segundo o Hypeness, os três vestidos registraram 157 toques, distribuídos em três mulheres e em apenas 3 horas e 47 minutos. São mais de 40 toques por hora.

A campanha foi criada com o intuito de mensurar o quanto as mulheres são assediadas por meio do toque, a partir da constatação de que 86% das brasileiras já sofreram assédio em baladas e que muitos homens ainda não enxergam que isso seja um problema real.

Leia também: Como a lua nova de maio afetará o seu signo