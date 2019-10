Casamento Halloween é a nova tendência do Pinterest

Com o Halloween chegando, não é surpresa que a busca por decorações, maquiagens e fantasias esteja em alta em sites como o Pinterest. Mas uma categoria inesperada tem se destacado: o casamento temático de Halloween.

A primeira vista, a tendência pode parecer bizarra, é verdade. Mas antes de torcer o nariz, veja a seleção que a equipe de CLAUDIA e o Pinterest preparou. Nela provamos que um casamento com esse tema pode ser muito mais elegante do que parece e que não é necessário usar abóboras, caveiras ou fantasminhas para ser Halloween. A menos, é claro, que você queira. Confira:

Decoração “sombria”

No hemisfério norte, o Halloween ocorre durante o outono, quando as temperaturas amenas permitem aproveitar o ar livre como cenário perfeito para as cerimônias. Por sorte, cá abaixo da linha do Equador, o calor primaveril também favorece a realização de um casamento externo. Para criar uma atmosfera mais soturna, basta investir em tons sóbrios como vinho, roxo e, claro, muito preto. Para um toque rústico, uma boa opção são elementos feitos de madeira e arranjos que mesclam flores (escuras e claras), folhas e ramos.

Black is the new white

Romper com a tradição do branco e se casar de preto ainda pode ser uma escolha ousada, mas não mais um tabu. Tanto é que a estilista Vera Wang, famosa por sua linha de noivas e que vestiu famosas como Victoria Beckham e Kim Kardashian, fez a cor marca registrada de suas coleções. Hoje, no mercado, o que não faltam são opções de modelos para atender aos mais variados gostos.

Purple Rain

Por muito tempo, devido a dificuldade de produzi-lo, o roxo foi uma cor reservada apenas para a realeza. Apesar de ter se popularizado, sua elegância perdura até os dias atuais e combina bastante com a vibe de Halloween. Para um casamento, ela fica perfeita na decoração das mesas e pode ser usada tanto em utensílios de cozinha quanto em itens como guardanapos, vasos e arranjos de flores.

