Use mantras para aperfeiçoar a meditação

Mantra pode aumentar o poder de concentração

Foto: Getty Images



Mantras são sons sagrados e, assim como a música tranquiliza e dá bem-estar à alma, os mantras sossegam a mente e geram clareza mental. Se a pessoa estiver tensa ou confusa, a repetição deles (seja uma palavra, como o conhecido mantra “Om”, ou uma frase) cria espaço para a aquietação, segundo Krishna Das, cantor de mantras e autor de livros sobre o tema.

Com a repetição do mantra, a pessoa consegue entrar em um estado de concentração profunda que resultará em felicidade interior. Não há quantidade pré-estabelecida de repetições. Quanto mais praticar, melhor a pessoa se tornará capaz de lidar com as situações difíceis da vida de uma forma diferente.

Existem mantras para facilitar a concentração e meditação, para energizar, para adormecer ou despertar, para harmonizar os chakras ou desobstruir os canais energéticos.

“Muitas pessoas, ao cantar ‘Om Namaha Shivaya’ ou ‘Radhe Govinda’, não imaginam o significado dessas palavras. Mesmo assim, quando cantam, são capazes de sentir uma vibração ou emoção dentro delas”, resume a instrutora de yoga e respiração da Fundação Arte de Viver, Adriana Ambrósio. “Compreender o significado dos mantras não é tão importante quanto vivenciar a emoção que eles criam, uma vez que o som afeta positivamente nosso organismo”, completa.

Para sentir os benefícios dos mantras não é necessário entoa-los o dia todo. “Cantá-los é como tomar um banho: você toma um só banho por dia para se sentir limpo o dia todo. Mas se tomar um outro banho a noite, você se sentirá revigorado novamente. Nos momentos em que você escuta ou canta os mantras é como se tomasse um banho por dentro. Banhar-se com os mantras é necessário. Quando os cantamos, a mente fica clara e revigorada”, explica Adriana.



“Quando você for meditar, primeiro cante o ‘Om’ e depois medite, isso o ajudará a se conectar consigo mesmo“, ressalta a instrutora.

Praticar a meditação com mantras pode reduzir a ansiedade, segundo estudos. Mas tudo depende de disciplina e muita concentração. Siga um passo a passo para adotar a prática na sua vida cotidiana:

1. Procure sossego

Um local livre de interrupções é essencial. Vale seu quarto, uma praça, o parquinho do prédio. Para iniciantes, o latido de um cachorro pode tirar o foco da meditação. Com o tempo e a prática, vai ficar mais fácil ignorar esses ruídos.

2. Foque na respiração

Preste atenção no ar que entra e sai do seu corpo. É uma distração para o cérebro. Assim, ele foca no seu organismo, e não nos problemas da vida ou no que acontece ao redor.

3. Liberte os pensamentos

É impossível não pensar em nada – só de pensar nisso você já estará pensando em algo. Mas não se apegue a nenhum pensamento para que o cérebro não comece a trabalhar.

4. Tenha um mantra

Mais um truque para prender a atenção do cérebro. É um som repetido em alguns tipos de meditação. Cada pessoa tem seu mantra, que é definido por um instrutor.

5. Ajeite-se

Fique confortável. Pode ser do jeito que você achar mais cômodo, sentado ou deitado. O importante é evitar dor nas costas ou nas pernas, que poderia afetar a concentração.

6. Repita

Nos primeiros meses de prática, fique na posição por entre 5 e 10 minutos. Quando sentir que já ficou fácil se concentrar, aumente para até 30 minutos por dia. Assim, o cérebro vai se acostumar a focar no seu corpo.

*Com informações da ANAMARIA, VIVA! e SUPERINTERESSANTE