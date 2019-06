Um em cada cinco profissionais já foi vítima de assédio sexual no trabalho 

O assédio sexual no ambiente de trabalho é o tema da edição de junho da VOCÊ S / A , da Editora Abril, que chega essa semana à s bancas. Para embasar a reportagem, a revista realizou, em parceria com a consultoria de recrutamento Talenses, uma pesquisa exclusiva sobre o assunto. Com a participação de 3 215 profissionais de diferentes regiões do paí s , o levantamento revela que 21% dos entrevistados já foi vítima de assédio sexual. Quando s ão destacados apenas os dados das mulheres, o índice é mais alto: 34% delas já sofreram esse tipo de abuso. Em 98% dos casos, o assediador ocupa um cargo hierarquicamente superior ao da vítima e em 53% dos episódios nada aconteceu com o abusador. Além disso, o levantamento mostra 65% das vítimas não denunciaram o incidente. Entre os principais motivos para não falar sobre o assunto estão o medo da demissão, o receio de o agressor ser poupado e o sentimento de culpa.

Desde 2001, o assédio sexual é criminalizado no Brasil. Juridicamente, o delito é definido como “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. A pena é de prisão de um a dois anos. Quando a empresa é denunciada, primeiro é proposto um acordo – a companhia tem a chance de combater as práticas de assédio sexual. Se isso não acontece, a companhia é condenada e a justiç a cobra uma multa cujo valor será destinado a benfeitorias sociais. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, em 2018, 2.383 a ções sobre assédio sexual foram ajuizadas individualmente no paí s .