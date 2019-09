Terapia de flutuação promete sensação do “Mar Morto”

Os tratamentos e terapias que prometem relaxamento e sensação de calma são cada vez mais populares com a rotina corrida e estressante de boa parte da população. A mais nova tendência na área é chamada de “flutuação”, que promete causar sensação de relaxamento e diminuição do estresse.

A flutuação reproduz a experiência de mergulhar no Mar Morto, em que a água com muito sal permite que a pessoa flutue sem nenhum esforço. O tratamento promete diminuir o estresse e promove experiências sensoriais e físicas únicas.

A terapia já está disponível em vários spas, que geralmente aliam a água com sais naturais a músicas relaxantes, imagens de paisagens naturais e ambiente com meia luz ou escuridão total. Alguns dos especialistas comparam a sensação da flutuação à de estar no útero, um ambiente calmo, quentinho e acolhedor.

As pessoas que testaram a terapia, segundo a publicação Women’s Health, apresentaram redução de dores no corpo e fadiga, além de melhorias em sintomas de depressão, ansiedade e estresse depois das sessões, que duram entre 60 e 90 minutos. Houve também aumento significativo de sensações de felicidade, relaxamento e bem-estar.

Além disso, uma só sessão pode melhorar a qualidade do sono, aumentar habilidades cognitivas e a capacidade de aprendizagem, criatividade e concentração. O sal utilizado na água também é benéfico para a pele.

A Flutuar Float Center, em São Paulo, é um espaço completamente voltado à terapia de flutuação. Lá estão disponíveis tanques individuais similares à cápsulas com luz azulada, que promete intensificar ainda mais a sensação de relaxamento. Recomenda-se usar roupas de banho e protetores auriculares para realizar o tratamento.

Cápsula de flutuação do Flutuar Float Center

O serviço também pode ser encontrado no Botanique Hotel & Spa, em Campos do Jordão (SP), e no Spazziom, em Campinas (SP). Nos dois espaços, as piscinas e banheiras são convencionais. As sessões custam entre 150 e 200 reais.

Leia mais: Victoria Beckham lança linha de beleza

+ Por que o WiFi pode prejudicar sua pele

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade