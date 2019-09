Victoria Beckham lança linha de beleza

Em fevereiro, Victoria Beckham anunciou que produziria uma linha de produtos de beleza. No sábado (14), a marca finalmente foi lançada, com foco no bem-estar dos consumidores e também dos animais, uma vez que todos os produtos são cruelty-free.

Intitulada Victoria Beckham Beauty, a marca é pensada para mulheres que tem uma rotina intensa, assim como a própria ex-Spicy Girl. À imprensa internacional, a empreendedora afirmou que pretende incentivar seus clientes a serem uma melhor versão de si mesmos.

A primeira coleação a ser lançada tem como foco os olhos das clientes. Cada uma das paletas de sombras compactas Smoky Eye Brick (54 dólares), por exemplo, pretende ajudar os consumidores a trabalhar um olho esfumaçado sem muita dificuldade. Os quartetos de sombras passam por cores como terracota e azul royal.

Em breve, a marca também vai expandir para itens de cuidados com a pele e perfumes. Enquanto eles não chegam, você já pode dar uma olhada nas maquiagens para os olhos no site, já que eles entregam no Brasil. Os produtos são vendidos em embalagens que podem ser completamente recicladas após o uso.

