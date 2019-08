Antes e depois: veja como estão os atores de “Por Amor”

A novela “Por Amor“, escrita por Manoel Carlos, foi lançada em 1997 e completa seus 22 anos com reprise no Vale a Pena Ver de Novo. A trama questionava o que as pessoas seriam capazes de fazer em virtude do amor.

Veja o que está bombando nas redes sociais

A história de como uma mãe fez o que pôde para que a filha não sofresse marcou uma geração. Por esse e outros motivos o folhetim voltou a ser um sucesso de audiência nas tardes da Globo.

Abaixo, veja como estão os atores que participaram de “Por Amor”.

Fábio Assunção

Marcelo Serrado

Vera Holtz

Murilo Benicio

Angelo Paes Leme

Babi Xavier

Carolina Dieckmann

Susana Vieira

Cássia Kiss

Carolina Ferraz

Eduardo Moscovis

Paulo José

Regina Braga

Cecília Dassi

Vivianne Pasmanter

Antônio Fagundes

Regina Duarte

Gabriela Duarte

Leia também: Thaila Ayala dá luxuoso convite de madrinha para Fiorella Mattheis

+ Rara aparição: a filha de Cristiana Oliveira

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?