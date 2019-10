Saiba como se preparar para Sol e Lua em Escorpião

Com o sol em Escorpião, fenômeno que teve início no dia 23 de outubro, todos os signos passam acometidos por um clima de introspecção, cautela e muita atenção em relação aos sentimentos mais profundos. Ou seja, uma energia oposta ao signo anterior, Libra, que é ligado às artes e favorece os encontros.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Segundo Brendan Orin, astrólogo do Astrocentro, o próximo ciclo favorece o andamento de tudo que estava pendente. “O signo de Escorpião rege todas as transformações, mas também a sua forma de lidar com essas vicissitudes. Quanto maior for a sua resiliência, quanto mais você conseguir manter as rédeas dessas emoções fortes, mais poderosa será a mudança”, explica Brendan.

Outro ponto marcante durante o Sol em Escorpião é sinceridade que estará presente. Mas atenção: o excesso de transparência pode incomodar algumas pessoas mais introspectivas. Por isso, o astrólogo alerta: “A dica é prestar atenção nas entrelinhas, ao mesmo tempo em que se deve fechar o coração para situações rasas, evitando possíveis melindres”.

O luto ou sentimento de perda também podem surgir nessa conjunção astral, já que Escorpião tende a desfazer laços frágeis sejam de uma maneira repentina.

Sobre a Lua em Escorpião, que inicia a partir deste domingo (27), Brendan aconselha a busca pelo que lhe agrada e gera prazer. Por isso, invista em caminhadas perto da natureza, meditação e outras atividades ligadas ao autocuidado.

“Por mais atribulado que esse mês possa parecer, garanto que ao final você se sentirá poderosa e renovada, afinal, esse é o presente de Escorpião: o renascimento. É preciso abraçar a sua sombra, entender que a dificuldade apenas é parte de um grande ciclo”, finaliza o astrólogo.

Leia mais: Horóscopo de 21 a 27 de outubro: momento de transformações

+ Conheça Rita von Hunty, a drag queen que ensina sociologia no YouTube

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?