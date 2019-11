Veja como o Mercúrio retrógrado impacta no seu signo

Mercúrio é o planeta responsável pela nossa comunicação e inteligência. É ele que rege a nossa forma de lidar com os processos que surgem na vida. Assim, é esse planeta, com a influência do signo que estiver posicionado nele no seu mapa astral, que mostrará a sua maneira de agir nas seguintes situações: conversa, recepção e busca por informação, organização da casa, trabalho e ambiente tecnológico.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Do dia 31 de outubro ao dia 20 de novembro, passaremos pelo segundo Mercúrio retrógrado do ano. Por isso que muitos astrólogos falam que é um período para ficarmos em alerta, tomarmos cuidado com o que falamos, com nossos aparelhos, ou seja, um momento de mudanças que surgirão em nossa vida.

Porque esse posicionamento traz energias negativas, mas Mercúrio Retrógrado pode ser também a nossa oportunidade de transformações e serve para nos provar que podemos conquistar o que desejamos independente dos obstáculos.

Quer ver como ele afetará o seu signo? A astróloga Yara Vieira, do Astrocentro responde.

Como cada signo vai sobreviver ao Mercúrio Retrógrado

Para alguns, esse momento realmente será mais complicado. Como o Planeta não está em seu processo “correto”, é normal que ele apresente entraves e pessoas simplesmente terão que aprender a lidar com isso. Ainda mais porque Mercúrio é um dos Planetas que possui mais influência sobre a nossa vida pessoal, pois está mais próximo do Sol.

No entanto, a sua influência na vida pessoal vai muito de como a energia estará neste período. Por isso, é importante que você entenda como essa energia terá um poder sobre você durante esse período. Confira:

Áries (21/03 a 20/04)

O momento para reavaliar as suas escolhas é esse! O Mercúrio Retrógrado deixa as pessoas mais impulsivas e estouradas. Se isso acontecer com você, ariana, sai de baixo! Não é mesmo? É por isso que esta é a fase para você se concentrar nas coisas que já aconteceram em sua vida. Reveja os seus passos, seus objetivos e a maneira como planeja alcançá-los. Tente não tomar muitas atitudes importantes nesse período, pois não há clareza sobre todos os fatos.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Touro (21/04 a 20/05)

O Mercúrio retrógrado começa em Escorpião. Para você, taurina, esse será um período de muita dificuldade na comunicação, já que passará por uma fase de confusão na hora de se expressar. Assim, a dica deste mês é para que pense muito bem antes de falar para não acabar magoando ou atingindo pessoas que você não tinha intenção.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Mercúrio é o seu Planeta Regente e quando ele fica retrógrado a sua cabeça parece que não funciona direito. Desastrada e confusa será como você se sentirá na maior parte do tempo. A fase pede que você pense em tudo, duas vezes. É importante também ficar atenta as coisas que acontecem ao seu redor, pois poderá ter muito desentendimento neste período. Assim, é necessário que você tenha cautela nas coisas para não trazer arrependimento no futuro.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Câncer (21/06 a 22/07)

O Planeta Mercúrio está retrógrado posicionado em Escorpião. Essa energia faz com que você, canceriana, sinta necessidade de se guardar um pouco mais. Isso é algo bom, pois você sabe que o terreno que está pisando é complicado. Mas também pode usar esse momento para ser mais observadora! Entender as pessoas, ouvir o que estão falando e até mesmo pensar muito no rumo que você está levando.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Leão (23/07 a 22/08)

Você estará muito mais vulnerável nesse período. Pode ser que sinta uma onda de azar muito grande em sua vida. É capaz que não consiga se comunicar com clareza em diversas situações. Por isso é importante que você, nativa, aproveite essa fase para autoconhecimento. Tente tirar um tempo para você e se concentrar mais em como melhorar sua pessoa. Assim, não sentirá tão forte a retrogradação deste Planeta.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Virgem (23/08 a 22/09)

Mercúrio é o seu Planeta Regente, por isso que as coisas poderão ser um pouco mais intensas para você nesse período. É um momento de cuidado para você, virginiana! Experimente fazer as coisas com mais cautela, falar de maneira mais pensada e não agir por impulso. Além disso, tenha cuidado com as coisas que ouve e compartilha. Use esse momento para fortalecer o seu lado espiritual e procure uma harmonização de energia.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Libra (23/09 a 22/10)

Mercúrio Retrógrado para a libriana significará atenção. Algumas informações chegarão em você, sendo assim é importante que essa nativa fique atenta para evitar confusão. Isso porque você estará aérea nesse período e pode ter alguns desentendimentos que afetarão a sua área de trabalho.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Escorpião (23/10 a 21/11)

Mercúrio Retrógrado pode trazer brigas para a sua vida, escorpiana! Isso porque você encontrará muita dificuldade na fala durante esse período. A comunicação será um pouco confusa e você tende a estar um pouco mais grosseira. Assim, é importante pensar bem antes de falar. Só dessa maneira você poderá evitar novos desentendimentos.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Sagitário (22/11 a 21/12)

Esse será um momento de aprendizado! Você estará pensativa com o Mercúrio Retrógrado e isso será positivo para a sagitariana. Apesar de ser uma nativa conhecida por falar o que pensa, esse período te ajudará a analisar mais antes de expor suas opiniões. É importante que você se permita aprender e entender a importância de ouvir antes de se abrir.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A influência de Mercúrio retrógrado para a capricorniana é algo que mexe com seu profissional. Isso porque se sua comunicação é atrapalhada normalmente, gerando um comportamento introspectivo, com essa rotação contrária, pode ser que encontre ainda mais dificuldades para se expressar. É por isso que precisa ter mais paciência antes de falar. Através de muita cautela, você conseguirá passar por esse posicionamento com sucesso.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Aquário (21/01 a 18/02)

O período de Mercúrio retrógrado para a aquariana exigirá mais cuidado com ela mesma! Aqui é necessário que você não se exponha demais para que não se magoe ou acabe atingindo outras pessoas com isso. É importante também prestar atenção em sua vida profissional, pois como ele está posicionado em Escorpião, você pode ter alguns desentendimentos nesta área.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Peixes (19/02 a 20/03)

Mercúrio Retrógrado será muito positivo para as piscianas. A forma de se comunicar normal da pisciana é com paciência, filtrando os assuntos e tendo muito cuidado para não magoar as pessoas. Com esse Planeta retrógrado, as coisas não serão assim. Você, nativa, estará agindo mais do que pensando. É por conta disso que muitas vezes você conseguirá falar aquilo que deseja sem problemas. Para outros signos isso seria muito ruim, pois causaria muita confusão. Mas para você, pisciana, isso será libertador!

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Leia também: O que os astros reservam para seu signo em 2019