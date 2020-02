Ser generosa ajuda a viver melhor

Presenteie e faça doações! A generosidade combate o estresse, a ansiedade e pressão alta

Foto: Getty Images

Dar o lugar no ônibus, dividir uma comida gostosa ou doar objetos sem uso são algumas das atitudes que muita gente faz pensando no bem-estar do próximo.

De fato, quem não gostaria de viajar sentado no coletivo, ainda mais naquele dia em que está com as pernas doendo de tanto ficar em pé? Dividir com os vizinhos um bolo recém-assado ou doar para quem precisa os brinquedos fora de uso dos filhos certamente fará muita gente feliz.

O que pouca gente se dá conta é que esses e outros atos de generosidade também trazem benefícios próprios. A alma fica mais leve, o estresse vai embora e bate uma calma danada.

Conheça esses e outros motivos para fazer o bem sem olhar a quem!

1. Acalma e traz bem-estar

Ao doar roupas e brinquedos fora de uso, por exemplo, o cérebro envia sinais positivos para o corpo, deixando a gente em paz.

2. Melhora o ambiente profissional

Toda vez que você é gentil e atenciosa com um colega de trabalho, ganha pontos na equipe, sendo cada vez mais respeitada e admirada pelos companheiros.

Presenteie via e-mail!

Foto: Getty Images

3. É transmissível!

Segundo uma pesquisa na internet, quem recebe um presente virtual, mesmo que de uma pessoa desconhecida, tem mais vontade de… presentear os outros!

4. Estimula a liderança

Essa é uma das características de um líder nato, aquele que tem carisma e transmite confiança. E, se pudéssemos escolher, certamente preferiríamos ter chefes bons e generosos!

5. Combate o estresse

Quando estamos irritadas ou sob pressão, o cérebro produz um hormônio chamado cortisona, justamente o danado que nos deixa em estado de alerta. Ao ajudar alguém, o corpo imediatamente começa a diminuir a produção de cortisona! E relaxa.

6. Pode ser ensinada

Datas comemorativas como Natal e Dia das Crianças são ótimas oportunidades para ensinar a molecada a separar brinquedos velhos, dar uma ajeitada neles e doar para crianças carentes. Quem aprende na infância a ser generoso, vira um adulto muito melhor!

7. Diminui a pressão alta

Pesquisadores da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, garantem que ser generoso diminui os batimentos cardíacos – uma das maneiras de baixar a pressão arterial.