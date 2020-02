Seja feliz como os havaianos

Pequenas mudanças podem deixar seu dia muito melhor

Foto: Getty Images

Os havaianos têm uma técnica secreta de felicidade que vem ganhando adeptos no mundo. O método, chamado de O Ho’oponopono (em português signifca corrigir erros), é simples. Sempre que estiver à beira do desespero, passando por difculdades ou enfrentando um turbilhão de pensamentos, repita para si mesma quatro frases mágicas: “Sinto muito”, “Me perdoe”, “Obrigada” e “Eu te amo”.

Foi o livro Limite Zero – O Sistema Havaiano Secreto para Prosperidade, Saúde, Paz e Mais Ainda, na lista dos mais vendidos há três anos, que popularizou o método famoso no Havaí.

Na obra, os autores garantem que a repetição das frases põe ordem na confusão mental, limpa a mente de pensamentos ruins e cria soluções surpreendentes e inesperadas para os problemas. Repita as frases como se fosse um mantra, quantas vezes for necessário!

Técnica das quatro frases

Faxine os pensamentos: O primeiro passo do método é identifcar os pensamentos negativos. Isso ajuda a organizar as ideias que causam sentimentos como ansiedade, estresse e medo. O objetivo é deixar a mente limpa e serena para que as frases tenham efeito.

Agradeça sinceramente: Após pedir desculpas a si mesma, você certamente já estará mais tranquila e calma. Nesse estágio, agradeça por ter percebido que a responsabilidade também é sua. Diga “Obrigada”. Segundo os autores de Limite Zero, a palavra ajuda a fortalecer a confança de que os problemas serão resolvidos.

Assuma sua responsabilidade: Ao se deparar com preocupações ou problemas, note que você é responsável por eles. Aceite que você tem sua parcela de

culpa e desculpe-se consigo mesma: “Sinto muito”. Peça perdão pela dor e angústia que causou mentalizando a frase “Me perdoe”.

Diga “Eu te amo!”: Chegou a hora de dizer a poderosa frase “Eu te amo”. Ela faz a energia ruim circular, abre portas, aproxima-nos das forças

divinas e liberta sentimentos ruins. A sensação de conforto é imediata.

Tente!

· Diante de problemas de grana, evite pensamentos como “não vai dar pra pagar”, que trazem angústia e desespero.

· Peça perdão por deixar a negatividade atrapalhar, agradeça por perceber o problema e diga “Eu te amo”. Isso ajudará a

acertar a vida fnanceira.

· Está acima do peso? Perdoe-se por isso. Fale “Sinto muito” e “Me perdoe”. Agradeça a oportunidade de se livrar de pensamentos como “Vou fcar gorda pra sempre”. O “Eu te amo” auxilia você a se libertar de ideias que possam ameaçar sua autoestima.