Relaxe! Fuja para um spa na praia neste verão

Para além do agito, verão à beira-mar é momento mesmo de relaxar. De acordo com pesquisa recente da Booking.com, os brasileiros estão buscando cada vez mais viagens relacionadas a bem-estar e experiências gastronômicas. E nas férias, tanto melhor se você puder fazer uma pausa e esquecer a rotina.

Um dos destinos favoritos dos viajantes nesta época do ano, Florianópolis tem opções excelentes para se desligar do mundo por alguns dias, além de sol, mar e areia fofinha. Exemplo disso é o famoso resort Costão do Santinho, que possui estrutura completa e oferece serviço de spa, descanso com dieta balanceada, massagens, conforto e bem-estar.

“Manter o equilíbrio da saúde do corpo é a principal forma de reduzir o estresse e impedir que ele se torne crônico. Também ajuda a prevenir doenças e aumenta o bem-estar emocional e a qualidade de vida”, diz Ozélia Carvalho, gerente do Costão SPA, que conta com mais de 50 opções de terapias sensoriais que proporcionam experiências diferenciadas aos hóspedes.

Entre elas estão rituais, terapias holísticas, tratamentos corporais, tratamentos faciais e hidroterapias. Além de terapias exclusivas, como a terapia aquática integração craniossacral, que permite um relaxamento profundo do corpo e da mente.

Tudo à disposição Os spasianos do Costão também têm acesso à estrutura completa do resort. Aproveite o complexo de piscinas, pratique seu esporte favorito nas quadras, experimente a gastronomia internacional dos seis restaurantes e desfrute caminhadas na beira da Praia do Santinho.

Tratamento personalizado

“Os serviços de spa do Costão do Santinho são oferecidos de acordo com a necessidade de cada cliente”, explica Ozélia. No leque de tratamentos do resort, a hidroterapia consiste em exercícios conduzidos por um fisioterapeuta dentro de uma piscina com água aquecida. “A água é um dos meios de cura, um veículo de calor ou frio para o corpo. As hidroterapias são excelentes para desintoxicar, relaxar e reduzir o estresse”, afirma.

Já os rituais do Costão podem variar de 50 a 120 minutos de duração, dependendo do tratamento escolhido. As massagens também têm diversas técnicas e períodos de tempo específicos, variando de 20 a 90 minutos. “Por sua vez, as terapias holísticas – como reiki, shiatsu e reflexologia – entendem que cada pessoa forma um sistema e que o equilíbrio entre a saúde física, mental, emocional e espiritual é fundamental. Elas buscam tratar toda a pessoa em seu contexto, concentrando-se tanto na doença como nos sintomas”, ressalta Ozélia.

Ainda são oferecidos tratamentos estéticos corporais e faciais. Os primeiros proporcionam melhor definição aos contornos do corpo por meio de redução de medidas, combate à celulite, flacidez e gordura localizada. “Os tratamentos estéticos faciais promovem o bem-estar e a recuperação da pele por meio de processos indicados por um profissional habilitado.”