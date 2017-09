Já está na hora de programar as próximas férias em família

Há quem fuja das viagens durante a alta temporada com a desculpa de que os destinos litorâneos ficam cheios e não dá para aproveitar. Mas, se o planejamento começar alguns meses antes, é possível curtir tudo sem estresse. As crianças estão incluídas nas férias? Então, a primeira coisa a levar em consideração é a hospedagem. Acredite: escolher um destino que promova atividades seguras para a família vai fazer toda diferença no saldo dos dias de folga.

Agora imagine um lugar onde é possível se divertir o tempo todo com quem se ama. No norte de Florianópolis, o Costão do Santinho oferece opções de diversão e relaxamento para todas as idades. Famoso pela fantástica vista para o mar, o resort surpreende quando o assunto é lazer, pois vai muito além da dupla praia/piscina. Trilhas, arvorismo, arco e flecha, parede de escalada e sandboard nas dunas prometem preencher os dias com natureza e bem-estar. A ideia é promover a felicidade dos hóspedes por meio de vivências e aproximar as famílias ao redor de uma atividade em comum. “Fazer uma trilha e conseguir subir no topo de um morro é uma festa, assim como descer a duna em pé na prancha e comemorar lá embaixo também. Queremos mostrar que qualquer pequena atividade traz felicidade”, explica Fábio Felinto, coordenador de recreação do resort.

Dá ainda para jogar futebol com os pequenos e praticar slackline ao pôr do sol — tudo incluso no pacote da hospedagem. As atividades recreativas têm horários para adultos e crianças, assim como para a família toda fazer junto. Os adolescentes ganham atenção especial, com sandboard à noite e torneios de videogames. A programação completa fica disponível em oito pontos do resort e, em caso de dúvidas, o hóspede pode se informar em uma central. As atividades funcionarão todos os dias da semana para garantir que ninguém fique parado.