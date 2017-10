Que tal passar o fim de ano com os pés na areia?

As festas de Natal costumam ser o momento de reunir toda a família em volta da mesa para celebrar. Agora, imagine levar a festa para um lugar paradisíaco, com muito sol e mar, e preparado para receber hóspedes de diferentes idades. O Costão do Santinho, famoso resort de Florianópolis, tem uma programação recheada e exclusiva para a época. Durante as três semanas de festa, que vão de 18 de dezembro a 5 de janeiro, o Costão pode se tornar a sua casa, com direito aos mimos que só um resort desse porte pode oferecer.

Além de todas as refeições, o pacote contempla acesso livre ao complexo de piscinas internas e externas. A programação natalina inclui Casa do Papai Noel, para diversão das crianças, e um workshop de biscoitos festivos, que a família pode fazer junta. Almoço e ceia mantêm a tradição da festa como se fosse em casa, com apresentação do espetáculo Cirquin de Noel, do grupo Tholl. No dia 23 de dezembro, o cantor Daniel comemora o Natal com um show exclusivo para os hóspedes. Para completar, o Cine Costão natalino promete sessões cheias para qualquer idade.

Entre uma atividade e outra, também dá pra incluir uma visita ao sítio arqueológico localizado dentro do Costão, com pinturas e inscrições nas pedras que datam de 5 000 anos. E quem resolver ficar no resort para o Réveillon vai assistir ao show do cantor Michel Teló, além de participar de festas temáticas e de um workshop de sereias e tritões, para entrar na moda do sereismo. Depois de toda essa festa, é só relaxar em uma banheira de hidromassagem ao ar livre ou nos ofurôs com vista para o mar – o ano novo vai começar com o pé direito.

Curta a natureza

Entre as atividades disponíveis para os hóspedes do resort, se destacam o sandboard nas dunas, aulas de arco e flecha e parede de escalada. Se quiser aproveitar os dias de sol para jogar uma partida de golfe, ter aulas de surfe e mergulho ou brincar com os filhos adolescentes de paintball, é só reservar os horários e incluir o custo extra no pacote. Aproveite: neste mês há várias promoções para hospedagem durante o Natal. Acesse www.costao.com.br para escolher!