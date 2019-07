Falta pouco para Dia dos Pais, este ano comemorado no dia 11 de agosto. Sendo assim, já estou na hora de começar a pensar no presente ideal para a data. Neste momento o que vale é a criatividade para surpreender os pais!

A equipe de CLAUDIA fez uma seleção com diversas opções de presentes que saem do óbvio. O melhor de tudo é que todos os itens estão com um precinho camarada para ajudar na hora de economizar.

Não importa se seu pai é do time dos que gostam de tecnologia ou dos que são de apreciar uma boa cerveja, há opções para todos.

Confira 8 ideias de presentes para o Dia dos Pais:

1. Almofada bacon, Geek 10, R$ 31,92*

2. Kit churrasco pai coragem coração, Imaginarium, R$ 99,90*

3. Tortoni Cafeteira Prensa Francesa 350 ml, Tok & Stok, R$ 79,90*

4. Quadro Porta Tampinha Ilustração Garrafas 24x34x3cm, On The Wall, R$ 59,90*

5. Havaianas Aloha, Havaianas, R$ 27,99*

6. HP x750w Pen Drive 32GB USB3.0, Amazon, R$ 68,71*

7. Organizador calendário, Uatt?, R$ 49,90*

8. Kit explorador 6 cervejas brasileiras grandes, Cerveja Box, R$ 77,99*

