23 opções de presentes incríveis para dar a um fã de Harry Potter

Nesta quarta-feira (31) o bruxo mais famoso do mundo comemora 39 anos. O personagem Harry Potter nasceu no dia 31 de julho de 1981 e esta data é comemorada pelos potterheads (fãs da saga) ao redor do mundo.

Para não deixar este dia importante para o universo mágico passar em branco, preparamos uma vitrine incrível com 23 opções de mimos que você pode dar a um fã de Harry Potter. Tem desde livros à itens de decoração. Confira!

Para se aprofundar na história

Todo grande fã de Harry Potter já deve ter lido ou pretende ler os livros que originaram a saga. Para deixar a aventura ainda mais legal, este novo kit da Editora Rocco traz belas edições em capa dura. O box com os sete livros sai por R$ 360,00*, na Submarino.

Box Harry Potter Capa Dura

Para ficar por dentro do universo mágico

Quem já leu os livros de Harry Potter, sabe que os alunos de Hogwarts têm algumas leituras obrigatórias, como “Animais Fantásticos e Onde Habitam” (que serviu como base para o filme de mesmo nome), “Quadribol Através dos Séculos” e “Os Contos de Beedle, o Bardo”, que foi essencial em Relíquias da Morte.

O legal é que os potterheads também podem ler esses livros e se aproximar ainda mais do universo mágico. Você pode presentear o seu amigo ou filho com o box, que já vem com os três livros, ou comprá-los individualmente!

Biblioteca de Hogwarts

Box Biblioteca de Hogwarts. Editora Rocco. R$ 97,43* (compre aqui) Animais Fantásticos e Onde Habitam. J.K Rowling. Editora Rocco. R$ 25,88* (compre aqui) Quadribol Através dos Séculos. J.K Rowling. Editora Rocco. R$ 25,88* (compre aqui) Contos de Beedle, o Barbo. J.K. Rowling. Editora Rocco. R$ 25,88* (compre aqui)

Para decorar o quarto

O potterhead merece ter um cantinho em seu quarto dedicado à Harry Potter. Por isso, selecionamos alguns itens que vão deixar o cômodo ainda mais mágico. Confira!

Decoração Harry Potter

Porta Livros Plataforma 9 3/4. Imaginariaum. R$ 99,90* Almofada Luna Lovegood. Imaginarium. R$ 29,90* Luminária Plataforma 9 3/4. Imaginarium. R$ 299,90* Funko Pop. Funko Mania. R$ 75,00* (cada)

Para arrasar no look

Ainda dá para ficar na moda se vestindo com peças especiais para fãs de Harry Potter. Dá só uma olhadinha nessa seleção: tem camisetas, mochilas, chinelos e até óculos 3D!

Óculos de sol unissex fumê Grifinória, coleção Harry Potter, Chilli Beans. R$ 229,98* Óculos de grau multi 3D Relíquias da Morte, coleção Harry Potter, Chilli Beans. Preço sob consulta. Chinelo Slide Harry Potter, Universal + Ride. Riachuelo. R$ 99,90* Camiseta Grifinória, C&A. R$ 29,99* Relógio analógico unissex vinho, coleção Harry Potter, Chilli Beans. R$ 349,98* Relógio analógico feminino dourado, coleção Harry Potter, Chilli Beans. R$ 379,98* Mochila Plataforma 9 3/4, Riachuelo. R$ 109,90* Chinelo Relíquias da Morte, Havaianas. R$ 22,45*

Para colecionar

Quem gosta de colecionar itens, há uma seleção de produtos importados lindíssimos que a Saraiva trouxe para o Brasil, pensando justamente na data comemorativa. Tem Chapéu Seletor, pomo de ouro, colar vira-tempo da Hermione, medalhão horcrux, varinha do Harry Potter, Voldemort e Hermione, tudo por um preço bem bacana! Confira:

Colar Vira-Tempo. R$ 26,31* (compre aqui) Pomo de Ouro. R$ 26,31* (compre aqui) Pensedeira de Dumbledore. R$ 104,90* (compre aqui) Kit Arte das Trevas. Preço sob consulta. Colar de Horcrux. R$ 29,57* (compre aqui) Chapéu Seletor. R$ 37,75* (compre aqui) Kit Bolas de Quadribol. R$ 79,11* (compre aqui)

*Preços consultados no dia 31 de julho de 2019.

