Por que 25 de julho é um dia que “não existe”

O dia 25 não existe no calendário Maia. Eles usam uma contagem diferente de meses e anos que se baseia em um sincronismo de 28 dias e 13 luas. Para o povo Maia, o ano se inicia no dia 26 de julho e termina no dia 24 de julho, ou seja, o dia 25 é conhecido como o Dia Fora do Tempo e não entra na contagem por ser um momento de transição.

Isso não significa que o número 25 não existe, é apenas um dia fora da vivência diária. O povo Maia acredita que é importante se preparar para um novo ciclo e por isso é preciso guardar um dia inteiro para perdoar o que precisa ser perdoado e se libertar do que precisa ir embora, abrindo espaço para recomeçar a vida.

No calendário Maia, cada ano tem um nome diferente, que faz referência aos Kin. Cada kin é a representação de um dia, uma pessoa, uma lua ou um ciclo, muito similar aos signos astrológicos que conhecemos. Tzolkin, é o nome do principal calendário utilizado por eles, e significa “contagem sagrada dos Kin”. O próximo ano será o do Kin Lua Cósmica Vermelha, que traz uma energia de renovação e novas possibilidades.

