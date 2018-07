Bibi Perigosa processa Globo por danos morais

Fonte de inspiração para a personagem Bibi Perigosa na telenovela “A Força do Querer“, Fabiana Escobar abriu um processo contra a Globo por dano moral.

A ação requer uma indenização e também a anulação do contrato feito com a emissora por falta de cumprimento dos termos. “Eles teriam que pagar uma parte para a venda da novela para outros países e até agora nada”, afirmou Fabiana em entrevista ao UOL.

Segundo a advogada de Fabiana, Cláudia Queiroz, o contrato fechado com a Globo determinava um pagamento por todas as exibições da trama, porém Fabiana recebeu apenas o dinheiro pela transmissão original da novela no Brasil e não pelas vendas da telenovela em outros países.

A personagem Bibi Perigosa foi interpretada por Juliana Paes com grande sucesso. A história foi baseada no livro de Fabiana Escobar, “Perigosa”, que conta a trajetória da escritora e como ela se envolveu com o traficante Saulo Sá, o Barão do Pó. O processo corre na 43º Vara Cível da cidade do Rio de Janeiro, conforme divulgada pela própria Fabiana em seu perfil no Instagram.

Procurada pelo O Dia, a Globo diz não ter conhecimento do processo movido pela escritora.

