A casa que a Rainha Elizabeth II deu de presente para Meghan e Harry

Para a família real britânica presentes nunca foram um problema. E a rainha Elizabeth II acaba de dar mais um exemplo disso, ao presentear Harry e Meghan Markle com uma casa. De acordo com o The Mirror, a residência real dada ao casal se chama Adelaide Cottage. Ela está localizada no Windsor Home Park e fica perto do Castelo de Windsor e da Capela de St. George, onde Harry e Meghan se casaram no dia 19 de maio.

Originalmente construída para a rainha Adelaide, esposa do rei William IV, em 1831, a casa é histórica. Nela, a Rainha Vitória frequentemente tomava café da manhã ou chá. Além delas, outro visitante frequente foi Peter Townsend, que ficou famoso por ter tido um caso de amor com a princesa Margaret, irmã da monarca.

O luxo não para na história da casa de campo. O quarto principal supostamente tem um teto coberto de golfinhos dourados, além de uma decoração de cordas, originalmente vindas de um iate real, do século XIX. Como um toque final, o quarto também tem uma lareira de mármore greco-egípcia.

“Há sete entradas e saídas fechadas para o Castelo de Windsor, para que os recém-casados ​​possam ir e vir sem se preocupar em ser fotografados”, disse fonte que não quis ser identificada ao jornal britânico.

Atualmente, Harry e Meghan moram em Nottingham Cottage, no Kensington Palace. Não há informações sobre a data da mudança. Mas é de se imaginar que em breve casal estará se mudando.

