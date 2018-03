Pessoas instáveis têm mais chances de usar o celular excessivamente

Estamos em uma era super tecnológica, onde o uso de tablets, notebooks e smartphones está cada vez mais acentuado, servindo como grande auxílio no cotidiano. Porém, é claro que o uso excessivo desses aparelhos pode trazer alguns problemas para quem usa, como vício, insônia, etc.

Uma pesquisa feita por uma equipe de psicólogos da Universidade de Derby e da Universidade Nottingham Trent mostra que existe um grupo de pessoas que é ainda mais vulnerável a esses efeitos colaterais: os psicologicamente instáveis. De acordo com o Medical Xpress, pessoas estáveis são mais resilientes. Ou seja, possuem grande capacidade de adaptação a novas situações e se desequilibram menos.

O estudo foi colhido com base em um questionário online feito por 650 usuários de smartphones entre 13 e 69 anos. A ideia era descobrir se havia relação entre o tempo gasto no celular e a personalidade do indivíduo.

RESULTADOS

Os resultados comprovam que existe sim uma associação entre questões psicológicas e o tempo gasto no celular. O mais interessante é que, quanto mais ansioso o indivíduo, mais tempo ele gasta utilizando o smartphone. O motivo é que redes sociais e outros tipos de informações presentes na Internet servem para distrair. Os aplicativos mais utilizados entre os participantes foram os de redes sociais (49,9%), de mensagens instantâneas (35,2%) e de música (19,1%)

Há quem diga que essas ferramentas são benéficas pois incentivam a interação coletiva, porém os resultados do estudo são discordantes. A razão: os usuários mais frequentes de celular são os mais introvertidos com relação a sentimentos e emoções.

“Isso ocorre porque as pessoas podem estar enfrentando problemas em suas vidas, como estresse, ansiedade, depressão, questões familiares”, explica Zaheer Hussain, professor de Psicologia da Universidade de Derby e um dos pesquisadores. “As pessoas nesse estado estão emocionalmente instáveis, o que significa que podem procurar consolo no uso excessivo do smartphone”. É claro que essa escapatória pode não fazer muito bem.

“Eles podem estar envolvidos em uso passivo da rede social – que ocorre quando você passa muito tempo no Facebook, Twitter e Instagram vendo comentários, fotos e postagens de outras pessoas, e não publicando nada próprio nem se envolvendo em conversas. Então não há uma interação social positiva real nas redes sociais para essas pessoas”, diz o professor.

Mais lidas: Claudia Leitte faz comentário polêmico no “Encontro”