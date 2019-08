Patricia Abravanel abre álbum de família e comove seguidores

Patricia Abravanel encantou seus seguidores na última quinta (22) ao compartilhar um ensaio fotográfico que fez com sua família para uma revista.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Nos registros, ela aparece com o marido Fabio Faria e com os filhos Pedro, Jane e Senor em um jardim. “Só consigo agradecer, agradecer, agradecer e agradecer a Deus”, comentou. Confira as fotos abaixo (clique na seta para ver mais):

Recentemente a apresentadora e sua irmã Rebeca Abravanel fizeram revelações curiosas no Programa da Maísa. Elas contaram que “uma sacaneava a outra” e que Patricia já bebeu até o xixi da irmã, divertindo a plateia.

Leia mais: Os detalhes do quartinho de Senor, filho de Patricia Abravanel

+ Em momento raro, filho de Patrícia Abravanel rouba a cena no palco do SBT

PODCAST De onde tirar forças para enfrentar a dor