5 passeios nada óbvios para fazer com as crianças em outubro

1. GirlPower

Não é só o dia das crianças que é comemorado em outubro. Dia 21 é o Dia internacional da Meninas. A data foi criada pela ONU em 2012 com o objetivo de reconhecer os progressos realizados na promoção da igualdade de gêneros. A Força Meninas, uma plataforma educativa com foco em meninas de 6 a 19 anos, pais e educadores, vai reunir um time de palestrantes em um evento na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi em São Paulo para falar sobre liderança feminina. Um boa oportunidade para inspirar nossas pequenas.

Ingressos para crianças R$25 e para adultos R$35

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232, Jardim Paulistano

2. Música

Entre os dias 12 e 15, o Pato Fu lança o álbum Música de Brinquedo 2 em show no novíssimo SESC 24 de Maio. O repertório é do segundo disco do projeto, que apesar de ser todo tocado com brinquedos, não é dedicado somente às crianças. Pais e filhos vão dançar ao som de Severina Xique-Xique, clássico de Genival Lacerda, Livin La Vida Loca de Ricky Martin, e Every Breath You Take do The Police. Esse promote!

Ingressos de R$12 a R$40

Rua 24 de Maio, 109, Centro

3. Clássicos

Ainda no quesito música, na sexta 13, tem Procurando Luiz no teatro Viradalata. Com repertório clássico de Luiz Gonzaga, com direito a Asa Branca, o espetáculo narra a separação dos amigos Luiz e João. Pode esperar por cangaceiros, dragões, desafios, surpresas e uma jornada de medos, sonhos e superação.

Ingressos R$15

Rua Apinajés, 1387, Perdizes

4. Sem medo de sujeira

Quem não tem medo de se sujar pode apostar no Color Party Kids que acontecerá no 12 de outubro no o Shopping Metrópole da 12 às 16hs. Vai ter muito pó colorido (em saquinhos individuais e canhões) e brincadeiras clássicas como amarelinha e corrida de sacos. O evento é gratuito e indicado para crianças maiores de dois anos. Garantia de registros divertidos.

Ingressos Grátis (oba!)

Praça Samuel Sabatini, 200, Centro – São Bernardo do Campo

5. Conhecimento

O Shopping Penha preparou a exposição Experciência em cartaz de 5 a 30 de outubro. A ideia é apresentar invenções que mudaram o mundo. Os queridinhos da mostra são o Gerador de Van Graaff, equipamento de eletrostática que ao ser tocado, produz o efeito de arrepiar os cabelos e o Basquete Impossível, desafio para acertar a cesta com o uso de óculos prisma.

Ingressos Grátis (oba!)

Rua Dr. João Ribeiro, 304